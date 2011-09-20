〔香港新股〕三一重工决定推迟其香港IPO面向零售投资者招股--发言人

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港9月20日电---中国工程机械公司--三一重工(600031.SS)发言人周二对路透称,三一重工决定推迟其香港IPO(首次公开发售)面向零售投资者的招股日期.
这证实了稍早汤森路透旗下IFR的报导.[ID:nCH0079321]
该名发言人并称,三一重工的路演继续进行.
据路透周一报导,由位列2011年胡润百富榜榜首的梁稳根掌控的三一重工昨天开始路演并接受机构投资者簿记建档,按其招股价区间上限计有望筹资高达259.7亿港元(约33.3亿美元),将成为香港市场今年第二大新股发行.[ID:nCH0079007](完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类