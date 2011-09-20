〔香港新股〕三一重工决定推迟其香港IPO面向零售投资者招股--发言人

路透香港9月20日电---中国工程机械公司--三一重工(600031.SS)发言人周二对路透称,三一重工决定推迟其香港IPO(首次公开发售)面向零售投资者的招股日期.

这证实了稍早汤森路透旗下IFR的报导.[ID:nCH0079321]

该名发言人并称,三一重工的路演继续进行.

据路透周一报导,由位列2011年胡润百富榜榜首的梁稳根掌控的三一重工昨天开始路演并接受机构投资者簿记建档,按其招股价区间上限计有望筹资高达259.7亿港元(约33.3亿美元),将成为香港市场今年第二大新股发行.[ID:nCH0079007](完)