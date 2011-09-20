《独家新闻》中国另一国有银行暂停在银行间市场与部分欧资行做IRS交易--消息

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透北京9月20日电---两位消息人士周二透露,再有中资行加入暂停与欧资银行进行交易的队伍.继中国一家国有银行暂停与部分欧资银行的外汇远期和掉期业务交易之後,另一国有银行已暂停与相关欧资银行进行人民币利率互换(IRS)交易.
"这家银行停的是IRS,跟外资行降级有关.防患于未然嘛."一了解情况的市场交易人士称.
但他透露,暂停交易的名单中未包括UBS."IRS是瑞银中国分行在做,总行提供提保,而且它也没降级."
数位消息人士今日稍早透露,中国银行(601988.SS)(3988.HK)已暂停在银行间市场中,与部分信用级别遭调降的欧资银行进行外汇远期及掉期业务的对手交易.
瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)此前表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约23亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历经数年期望重建信誉,此事犹如一记重击.(完)
--发稿 路透中文新闻部
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类