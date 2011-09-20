《独家新闻》中国另一国有银行暂停在银行间市场与部分欧资行做IRS交易--消息

路透北京9月20日电---两位消息人士周二透露,再有中资行加入暂停与欧资银行进行交易的队伍.继中国一家国有银行暂停与部分欧资银行的外汇远期和掉期业务交易之後,另一国有银行已暂停与相关欧资银行进行人民币利率互换(IRS)交易.

"这家银行停的是IRS,跟外资行降级有关.防患于未然嘛."一了解情况的市场交易人士称.

但他透露,暂停交易的名单中未包括UBS."IRS是瑞银中国分行在做,总行提供提保,而且它也没降级."

数位消息人士今日稍早透露,中国银行(601988.SS)(3988.HK)已暂停在银行间市场中,与部分信用级别遭调降的欧资银行进行外汇远期及掉期业务的对手交易.

瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)此前表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约23亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历经数年期望重建信誉,此事犹如一记重击.(完)