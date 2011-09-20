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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 13:28 BJT

〔香港新股〕罕王招股价区间2.51-2.93港元,募至多13.45亿港元--销售文件

路透香港9月20日电---据路透周二获得的销售文件,中国内地铁矿石生产商--中国罕王控股有限公司设定其香港IPO(首次公开发行)招股价区间为每股2.51-2.93港元,募集高至13.45亿港元.

销售文件显示,罕王是次共发行4.59亿股股份,其中72%为新股,并附有15%超额配售权.发行股份中90%面向机构投资者.

罕王并已锁定三位基石投资者,包括赛富3,000万美元、紫金矿业2,000万美元、宝钢1,000万美元,锁定期为六个月.

该股9月20-23日进行路演及簿记建档,9月23日定价,9月30日挂牌.

法巴(BNPP.PA)、交银国际、瑞信和德意志银行(DBKGn.DE)任联席主承销商.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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