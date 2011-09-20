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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:48 BJT

〔离岸人民币〕台湾兆丰银行借出七天期贷款予工行东京,合约利率0.8%--消息

路透香港9月20日电---一位消息人士周二称,台湾兆丰国际商业银行(Mega Bank Taipei)已借出一笔七天期离岸人民币予中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)东京分行,合约利率为0.8%.

"这笔交易是9月15号做的,期限是一个星期."消息人士称.

上述人士未透露该笔贷款的规模.

该笔交易通过货币经纪公司利顺金融(Tradition)进行.这是首次有台湾银行在当地通过利顺进行该离岸人民币业务.(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

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