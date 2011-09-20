〔路透专访〕全球经济下滑不会打击中国对珠宝的需求--周大福主席郑裕彤

* 郑裕彤称全球经济下滑,不会打击中国对珠宝的需求

* 他预期中国经济将保持平稳

* 在通胀环境下,珠宝更为保值

记者 雷美珍/方蕊

路透香港9月20日电---欧洲债务危机恶化加深投资人对经济下滑的担忧,同时打压尚处萌芽的中国高消费族群对奢侈品的需求.不过,香港最大珠宝金饰企业--周大福珠宝金行有限公司主席郑裕彤认为,全球经济下滑不会打击中国对珠宝的需求,反而会有更多人购买珠宝作保值.

现年86岁,名列福布斯香港富豪排行榜第四位的郑裕彤周二接受路透专访时表示,"在通胀环境下,有更多人购买珠宝,因为外国钱纸更不值钱."

他同时担任香港主要地产发展商--新世界发展(0017.HK)公司的主席.

这位低调富商罕有地接受外国传媒访问.他即使出席以鉆石为主题的国际慈善活动记者会,亦只是身穿深色西装配衬黑色球鞋,予人朴素的印象.

他认为,珠宝行业在通胀高企、经济下行压力之下,所受的影响不大.

"尽管全球经济下滑,中国经济将保持平稳,而且中国人愈来愈重视珠宝."他并称.

拥有逾80年历史的周大福珠宝金行,是香港主要的珠宝金饰设计及零售商.它在中国内地、香港、澳门、台湾、马来西亚及新加坡等地,拥有1,400间门店,其竞争对手包括六福集团(0590.HK)、英皇钟表珠宝(0887.HK)以及外国品牌如Tiffany & Co (TIF.N).

而筹划中的大型融资案,将为周大福未来的扩张提供资金支持.据汤森路透旗下IFR此前报导,周大福珠宝已任命高(GS.N) 、汇丰(0005.HK)及摩根大通(JPM.N)负责安排其高达30亿美元的香港IPO(首次公开发售),是次上市发行预计将于明年第一季度完成.[ID:nCT0444073]

对于上述周大福的上市计划,郑裕彤在专访中拒绝置评.

一旦周大福上市,将有助发掘郑裕彤真正掌握的财富,并提升其富豪地位.根据今年3月美国《福布斯》杂志的富豪排行榜,香港地区以长实(0001.HK)及和黄0013.HK主席李嘉诚列首位,紧随其後的是新鸿基地产(0016.HK)郭氏兄弟以及恒基地产(0012.HK)主席李兆基;这几位富商的身家均达200亿美元或以上.郑裕彤则以90亿美元排在第四.

富豪榜主要以"公开"财富做计量,而郑裕彤的上市王国市值较其他几家地产商为少,故其计榜的财富也较少,若计入其私人持有的周大福,其实不遑多让.

假设周大福的集资额为30亿美元,而其发售股份占总股本25%,市值将达120亿美元,将近新世界发展的两倍.新世界发展业务涵盖地产、酒店、百货零售、电讯等等.

事实上,周大福才是郑裕彤的财富王国,而且随着中国的人均财富不断增加,珠宝金饰行业的发展潜力不容少觑.

今年5月,周大福集团品牌总监陈义邦在"路透奢侈品峰会"上称,公司将会积极拓展大陆市场,新店铺亦需储备黄金、宝石等珠宝原料,因此需要上市筹资.计划每年新开200家店,90%在中国地区.[ID:nCH0063115]

近年中国的消费力显着提升,对奢侈品的需求每年以双位数字增长,不少国际名牌如LVMH (LVMH.PA)、爱马仕(Hermes)(HRMS.PA)均获中国高消费族所青睐.

根据顾问公司麦肯锡的调查,中国很大机会于2015年占据全球奢侈品市场的20%份额,届时中国的奢侈品消费额将达270亿美元,较2009年的100亿美元增加近两倍.

根据周大福的资料,目前黄金销售占比为50%,鉆石为约30%,其馀为珍珠、玉等.

周大福品牌总监陈义邦此前还表示,鉆石的毛利率高于黄金,公司希望能提高鉆石的销售比重,近期将会有一连串活动,强化周大福也是鉆石业者的形象,期以与De Beers等国际品牌竞争.

"在成熟市场,鉆石的需求需求会愈来愈高,我们看到了这个趋势."他说.(完)