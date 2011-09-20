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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 16:27 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高,电讯股领涨

路透香港9月20日电---香港股市周二收高,但交投仍旧平淡,防御性股涨幅居前.港股近日人气疲软,恒生指数今年以来跌幅达18%.

恒生指数.HSI收高0.51%,报19,014.8点.恒生国企指数.HSCE收高0.5%至9,916.23点.

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