《王小坚专栏》再融资:中国公司债的"信用加油站"

(本文作者是路透中文特邀专栏作家,现就职于上海耀之资产管理公司,本文观点仅代表本人观点)

作者 王小坚

中国评级公司联合资信下调海龙CP01(1181180.IB)的债项评级，并将其发行人山东海龙(000677.SZ)主体长期信用等级由"A+"调整为"A-"。由此，银行间债券市场首次出现信用评级A-2的个券。由于海龙的上市公司身份，导致了投资者对于上市公司债的质疑。不过，上市公司发行的债券真的危险吗？

其实在信用债市场上，评级从来不是可以反映信用品种真正息差的唯一标准。当大家经历了类似铁道部评级高于国债这些事情後，对于反映信用债违约性这一功能上，信用评级越来越成为一个供参考的指标。一部分专业投资者构建了自己的信用分析部门进行更为深层次的买方研究，但对于更多的投资者，需要有一些新的依据来作为研究判断的依据，以便在市场浩如烟海般的可投资品种进行挑选，并找到性价比最高的品种。

实际上，对于信用债券，信用风险在于发行主体出现违约性的可能性，而这种可能性又来自于发行主体的融资是否可以持续，这种持续融资能力对于微观实体经济至关重要。所以我们不妨换个角度来研究国内信用债发行主体的情况，根据中国特色的融资能力来对债券发行主体进行观察。

融资能力最强的无非是中央国企，这些"共和国长子"们拥有中国最多的资源，最好的信用支持，最多的银行授信。无论从显性还是隐性角度来看，持续融资能力都特别强。这类企业一般都拥有AAA 或AA+以上的评级。在专业信用品种投资者眼中，这一类债券基本上可以被称作“信用债中的国债”。而地方性非公众性企业，包括地方国企，城投公司等虽然同样有国企的光环和地方金融力量的支持，但融资渠道相对单一，受到系统性银根紧缩的影响很大。同时地方政府的能力同样有限，无法在关键时刻提供全面的支持。更值得关注的是，这类企业往往财务透明度有限，治理结构存疑，对投资者而言，不确定性非常大。所以这类企业，综合融资能力弱而且风险不可控。

介于这两者之间的一类品种就是 A 股上市公司或其大股东发行的信用债券，包括了短期融资券，中期票据与公司债券。中国A 股市场有着领先全球的超强融资能力，虽然上市公司圈钱的行为被权益投资者诟病，但对于债券投资者而言，这种能力是保证其持续融资并维持

债务情况正常的最要关键。上市公司特殊的地位决定了这些发债主体在正常情况下可以通过各种各样的融资方式(如增发，配股，发行可转债等)获得资金。在最坏的情况下，还可以通过卖出资产或大股东抛售上市公司股份来获得资金保证债券偿付正常。

另外，从公司治理来看，经过这些年的努力，上市公司整体治理结构处于国内企业中比较领先的地位。更为重要的是，作为融资平台，上市公司本身就是一个重要的资源。不管是大股东还是地方经济力量，都会加以重点关注。公开发行债券往往作为丰富融资渠道的方式，为一笔公开债券的偿付而丧失融资平台对大股东和地方政府而言都得不偿失，所以公开违约的概率非常之小。

根据我们的统计分析发现，大部分公司都有能力或条件从资本市场中获得资金。虽然也存在财务困难的公司，但总体上，上市公司发行的债券仍然是不错的投资标的。这些债券的发行人在融资能力带来的信用度上虽然弱于AAA 级央企，但要强于大部分地方性企业。从目前息差和企业自身融资力上来看，这些债券的投资性价比相当高。

不过在这些品种中，仍然需要加以挑选。部分公司行业地位较弱，经营性现金流不强的公司需要特别关注，如此次出现问题的海龙CP，其发行人成本费用控制难度加大，带来其基本面恶化。发行人财务情况明显不佳的也要回避投资，海龙在2011年4月发行短期融资券，而其在2010 年底就已经出现亏损，这种情况下，财务风险显而易见。

另外，也有部分是属于股东过于分散的企业，在治理结构上存在缺陷，可能出现大股东占用上市公司资金的情况，也需要加以甄别。在去除了这些公司发行的债券後，我们可以按上市公司未来融资能力进行评分，在过去一年中进行过再融资的公司可以获得一分，在未来可以进行再融资的公司获得相应的分值。在经过统计後，我们得到相关统计数据。从数据上看，融资能力达到可“可投资级”(3 分及以上)的债券数量达到了48%以上。

对于投资者而言，也许合乎中国特色的投资标的是最好的选择。也许在公司业绩和优异财务报表方面，一些公司很难达到股权投资者的要求。但对于债券投资者而言，透明的财务情况，通畅的融资渠道就可以造就一个让人放心的发行主体。虽然出现了山东海龙这样的例子，但经过筛选後的上市公司债仍然是目前市场上性价比最高的债券投资板块。(完)