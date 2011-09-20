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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 16:47 BJT

〔香港个股〕中国电信截至8月移动通讯用户总数达1.14亿

路透香港9月20日电---以市场份额计中国第三大电讯商--中国电信(0728.HK)(CHA.N)周二公布,截至8月份,移动通讯用户总数达1.14亿户,其中3G用户数为2,561万.

据中国电信官方网站上公布的数据,该公司8月3G用户新增205万,总用户新增259万.(完)

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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