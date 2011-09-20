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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:58 BJT

〔离岸人民币〕两地人民币即期汇差连续两日倒挂,受外围市场波动影响

路透香港9月20日电---香港离岸人民币即期CNH=与内地人民币即期CNY=CFXS汇差本周连续第二天出现倒挂,有市场人士认为,若外围市场环境进一步恶化,倒挂的程度有可能加深.

内地人民币兑美元中间价CNY=PBOC周二报6.3880元,较上日回落,收于6.3843元;香港人民币即期定盘价CNHFIX=为6.3926元,最新报6.3885/95元,均低于内地水平.

"如果全球环境恶化,离岸人民币较在岸人民币即期的折让还有可能加深,但不太可能超过0.5%.我们认为当前的水平提供了一个很吸引人的做空美元/离岸人民币的进入点,包括即期和远期."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

标普周一将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,展望仍为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧债危机蔓延的担忧.

另一方面,美元/人民币无本金交割远期(NDF)已经连续两日上涨,一年期合约CNY1YNDFOR=累计升约275个点子,最新报6.3470/20元,受全球美元上涨势头带动.

欧元周二在亚洲市场大幅下跌,兑美元跌向七个月低点,因之前标普调降意大利债信评级,且消息人士透露,两家中国国有银行已暂停与数家欧洲银行进行外汇掉期交易.[FRX/CN]

"这几天央行似乎让人民币紧跟美元波动,市场觉得央行这个新举措可能从短期和长期来看都会限制人民币升值幅度."一位交易员称.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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