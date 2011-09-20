〔离岸人民币〕两地人民币即期汇差连续两日倒挂,受外围市场波动影响

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月20日电---香港离岸人民币即期CNH=与内地人民币即期CNY=CFXS汇差本周连续第二天出现倒挂,有市场人士认为,若外围市场环境进一步恶化,倒挂的程度有可能加深.
内地人民币兑美元中间价CNY=PBOC周二报6.3880元,较上日回落,收于6.3843元;香港人民币即期定盘价CNHFIX=为6.3926元,最新报6.3885/95元,均低于内地水平.
"如果全球环境恶化,离岸人民币较在岸人民币即期的折让还有可能加深,但不太可能超过0.5%.我们认为当前的水平提供了一个很吸引人的做空美元/离岸人民币的进入点,包括即期和远期."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.
标普周一将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,展望仍为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧债危机蔓延的担忧.
另一方面,美元/人民币无本金交割远期(NDF)已经连续两日上涨,一年期合约CNY1YNDFOR=累计升约275个点子,最新报6.3470/20元,受全球美元上涨势头带动.
欧元周二在亚洲市场大幅下跌,兑美元跌向七个月低点,因之前标普调降意大利债信评级,且消息人士透露,两家中国国有银行已暂停与数家欧洲银行进行外汇掉期交易.[FRX/CN]
"这几天央行似乎让人民币紧跟美元波动,市场觉得央行这个新举措可能从短期和长期来看都会限制人民币升值幅度."一位交易员称.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。