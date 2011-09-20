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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 18:59 BJT

〔表格〕香港玖龙纸业2010/11年度净利按年跌9.2%至19.7亿元,逊于预期

路透香港9月20日电---香港玖龙纸业(控股)有限公司(2689.HK)周二宣布,截至2011年6月30日为止的全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　 　　 　 2010/11年度 2009/10年度

每股盈利(元) 0.4227 0.4792

每股股息(元) 0.08 0.10

净利 1,967.84 2,166.45

营业额 24,386.91 17,946.03

截止过户日期　 11月17-21日

发放股息日期　 12月9日

注:玖龙纸业为中国包装用纸龙头企业;根据Starmine综合11位分析师预估2010/2011年为21.92亿元人民币.(完)

浏览玖龙纸业相关新闻,请点选[2689.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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