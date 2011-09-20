〔表格〕香港玖龙纸业2010/11年度净利按年跌9.2%至19.7亿元,逊于预期

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港9月20日电---香港玖龙纸业(控股)有限公司(2689.HK)周二宣布,截至2011年6月30日为止的全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(元) 0.4227 0.4792
每股股息(元) 0.08 0.10
净利 1,967.84 2,166.45
营业额 24,386.91 17,946.03
截止过户日期 11月17-21日
发放股息日期 12月9日
注:玖龙纸业为中国包装用纸龙头企业;根据Starmine综合11位分析师预估2010/2011年为21.92亿元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类