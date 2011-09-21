更正(公司方)〔表格〕香港玖龙纸业2010/11年度净利按年跌9.2%至19.7亿元,逊于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
公司更正: 表格中"截止过户日期"有误,由"11月17-21日"改正为"11月28-30日".
路透香港9月20日电---香港玖龙纸业(控股)有限公司(2689.HK)周二宣布,截至2011年6月30日为止的全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(元) 0.4227 0.4792
每股股息(元) 0.08 0.10
净利 1,967.84 2,166.45
营业额 24,386.91 17,946.03
截止过户日期 11月28-30日
发放股息日期 12月9日
注:玖龙纸业为中国包装用纸龙头企业;根据Starmine综合11位分析师预估2010/2011年为21.92亿元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。