《香港报摘》--经济日报9月21日

* 要闻版头条:

--市场憧憬希腊债务谈判有进展以及美国联储局会议将有新措施刺激经济复苏,减轻了国际货币基金组织(IMF)调低环球经济预测、法国银行股价大跌以及标准普尔降低意大利评级造成冲击,欧美股市反覆上扬.

* 其他:

--市场突然传出中行(3988.HK)(601988.SS)暂停与欧资银行进行掉期活动,香港银行界人士表示,暂未见有本港银行出现类似情况;即使欧洲债务危机升级,在未有欧资银行真正违约前,银行亦缺乏理据单方面停止与欧资对手的掉期活动.

--根据加拿大菲沙研究所(Fraser Institute)的世界经济自由2011年度报告,香港力压新加坡继续蝉联榜首,但该研究所副主席Fred McMahom称,数据并未反映香港实施最低工资和竞争法可能拖低自由度.

--据消息人士称,将于明日开始公开招股的中信证券(600030.SS)H股(新股编号:6030),其国际配售已获约2倍认购,但机构投资者的认购价格未见进取.

--旭光高新材料(0067.HK)遭标准普尔降低长期企业信用评级後,股价挫7%,收报1.53港元.旭光发表声明称,标普"根据不合理的推测及理据,作出是次评级调整",并对事件表示失望.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.