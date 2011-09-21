《香港报摘》--信报9月21日

* 头版头条:

--欧债危机恶化殃及欧洲区的银行,亚洲区同业忧虑对手违约,避险意识高涨,包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)在内的部分内地银行暂停与部分欧资银行的外汇远期、掉期或利率掉期交易.

* 其他:

--中电控股(0002.HK)最近向城市规划委员会提出申请,在其九龙亚皆老街的总办公室大楼旁侧兴建住宅项目.该大楼前身为建于1940年的钟楼,并于2009年被古物古迹办事处评为建议一级历史建筑.

--投行瑞信亚洲区首席经济分析员陶冬表示,香港楼市已经见顶,银行相继提高新造按揭利率,成为楼市这次周期的分水岭,展望短期楼价靠稳,未来3-4年将进入下跌周期.

--金融管理局助理总裁(银行操守)戴敏娜表示,虽然近期市场波动,香港银行体系相对稳健,并无发现资金外流的趋势.

--长江生命科技(0775.HK)同意以以1,060万澳元(约8,460万港元)收购Qualco West葡萄园,预期交易于今年10月交割.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.