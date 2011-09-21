版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月21日

路透香港9月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7894港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周二收高7.65点,或0.07%,报11,408.66点.投资者静观美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会推出进一步经济刺激举措.[ID:nCN8491363]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

-------------------------------------------------------------------------------------

中海油 (0883.HK) (CEO.N) 168.850 -0.66 44458 13.152 -0.81

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.490 -2.03 92013 4.203 -0.16

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.480 0.51 362575 80.200 0.06

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.610 1.60 116420 18.492 -1.01

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.670 -0.60 48235 9.477 -0.45

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.580 -0.31 40656 7.601 -0.90

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.560 0.47 595452 63.188 -0.49

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 66.100 0.92 59381 5.149 -1.55

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 22.080 0.05 641482 17.199 -1.16

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.680 -0.31 95647 20.003 -1.70

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.130 -1.66 47624 3.336 -0.42

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.950 -7.55 26249 4.198 -0.74

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.590 -4.67 23640 1.448 -49.19

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.820 -5.05 48066 0.439 -3.45 (完)

--整理 雷美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐