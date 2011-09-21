《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7894港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周二收高7.65点,或0.07%,报11,408.66点.投资者静观美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会推出进一步经济刺激举措.[ID:nCN8491363]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 168.850 -0.66 44458 13.152 -0.81
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.490 -2.03 92013 4.203 -0.16
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.480 0.51 362575 80.200 0.06
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.610 1.60 116420 18.492 -1.01
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.670 -0.60 48235 9.477 -0.45
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.580 -0.31 40656 7.601 -0.90
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.560 0.47 595452 63.188 -0.49
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 66.100 0.92 59381 5.149 -1.55
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 22.080 0.05 641482 17.199 -1.16
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.680 -0.31 95647 20.003 -1.70
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.130 -1.66 47624 3.336 -0.42
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.950 -7.55 26249 4.198 -0.74
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.590 -4.67 23640 1.448 -49.19
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.820 -5.05 48066 0.439 -3.45 (完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。