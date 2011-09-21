〔港报社评〕失业率虽跌,中上职位见秋意--经济日报9月21日

环球经济放缓,香港经济与就业市场渐感凉意之际,港府昨公布6至8月失业率却跌至14年低位.此中落差,皆因高端行业与高薪职位先吹冷风,中下阶层就业则仍扩张,惟失业率很可能已见底,横行半年後或将爬升.

在美欧债务危机首当其冲的是金融业,国际金融企业都纷削成本以备过冬,国际人力资源公司过去一、两个月已表示,不少金融企业在港已暂缓招聘,汇丰宣布未来三年在港裁员3,000人,只是最突出情况.过去两三年表现突出并与金融相关的专业服务、地产等,亦渐见打击.

然而,同期香港零售、旅游、酒店、消费等提供大量就业职位的行业,仍受惠于中国旅客继续大增、就业人数上升推动内部消费、最低工资提高最基层收入等.加上高端行业高薪人士,其行业虽先吹寒风,但他们的消费习惯不会即时改变,仍续支撑消费市场.消费仍佳,推动各人力需求大的服务业,在在令香港中下阶层就业职位仍增,饮食业等更见招聘困难,故最新失业率仍见大步下跌. 其二,若环球经济继续恶化,将打击香港出口,事实上,港商已因出口定单不足而叫苦,香港整体出口增长在6月和7月亦已放缓至单位数字,趋势不妙,香港经济更多环节将现冲击.

因此,香港失业率跌至14年低位虽是喜讯,但前景却烦,本地高端、中上层职位所受压力正增大,但由于其就业人口数目不高,失业率不会即时反映,故失业率未来半年虽仍横行,但未反映就业市场已出现的压力,大家更要留意的是现象而非总体失业率数据.