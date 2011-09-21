〔港报社评〕保障客户私隐,地产代理有责--星岛日报9月21日

地产代理监管局发布保障市民个人资料的新指引,由下月起,滥用客户资料的地产代理有可能被停牌.新规定要代理向客户提供"收集个人资料声明",当局要确保前线代理向客户清楚解释条文,避免市民在不清不楚的情况下签名让资料用作交易以外的目的.地产代理属于掌握较多市民个人敏感资料的行业,睇楼、买卖和租赁楼宇合约都涉及客户的姓名和身分证号码,客户需留下电话号码方便联络.港人置业投资频繁,代理网络广泛,一些较具规模的代理商所储备的个人资料库,价值连城.

市民只要曾经透过地产代理放盘或置业,日後每隔一段时间,就会收到跟进电话,询问有没有打算出售手中物业,或者游说参观新近开售的楼盘.部分客户本身有兴趣,相当欢迎代理提供如此"贴身"的服务,帮助自己了解楼市最新行情和自己单位的最新市价.另一方面,不少暂时对楼宇买卖没有兴趣的客户,就可能会觉得不胜其烦.

地监局下月生效的新实务性指引,使地产代理由公司至个人层面都要加强保障客户个人资料,规定代理在收集客户个人资料时,要提供声明,清楚列明收集资料目的和可能转移资料作甚麽用途.如果利用资料转介法律和按揭服务,要事先明确得到客户同意.在为客户完成履行代理工作後,要删除客户个人资料.

去年八达通事件揭露的其中一个问题,是不少机构的个人资料用途声明的格式,导致客户容易不清不楚地签名同意转移资料.有关方面须以此为鉴,确保市民可以清晰地运用选择权.