〔港报社评〕死马当活马骑,特首选举港人有角色--明报9月21日

梁振英已经向行政长官曾荫权提出,辞任行政会议召集人,事态进展,使酝酿经年的新一届特首选举,拉开序幕.2012年的特首选举仍是小圈子选举,只有1,200名选举委员有投票权,但是港人仍然要关注,有机会的话应该积极参与,提出诉求,藉着选举,讨论香港应兴应革之事,凝聚最大共识,另外透过整体社会参与,可以强化当选特首的认受性,有利日後施政.我期望另一名热门参选人、政务司长唐英年也尽早辞职,使公平竞逐得以正式开始.

特首由1,200名选委选出,以中国对选委会之组成和影响力,谁当选,中国应有很大影响力,不过,既然中央明言特首其中一项要件,就是要得到港人较广泛认同和支持,则无权投票的港人,在选举中就有一定角色和影响力.当然,港人喜好和中国心目中人选,可能不同,但是中国拍板、经由选委会产生的特首,若与大多数港人意向南辕北辙,则这样的特首,能否推动有效管治,是一大疑问.

唐英年、梁振英同时亮相,若属初选,建议应为两人办两场电视辩论,让两人同场比试.这个建议,其实也是为建制派日後处理同类情况,建立先例和机制.梁振英现已率先宣布辞任行政会议召集人,唐英年也应尽早表明意向,使两人可以在同一起跑线上竞逐,以体现选举的公平.未来一段日子,唐梁二人的治港理念,如何带领香港走出经济发展瓶颈和社会民生困局,都关乎香港和港人切身利益,大家都期望他们出场,提供答案,表现自己,争取港人支持.