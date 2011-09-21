〔港报社评〕失业虽创新低,市场隐忧仍重--文汇报9月21日

港府昨日公布今年6至8月的失业率为3.2%,差不多已达至全民就业水平,反映劳工市场受惠于经济持续扩张,而最低工资对劳工市场的影响亦没有预期般严重.然而,失业率虽然降至13年最低,但劳工市场的失衡却愈趋严重,青年的失业率屡创新高.同时,外围经济环境持续恶化,令香港劳工市场隐忧挥之不去.港府不能掉以轻心,应继续加强对青年的就业支援,做好职位配对,并且加大力度发展经济,以保持劳工市场平稳.

香港失业率继续下降,反映劳工市场处于扩充状态,就业增长明显高于劳工人数增长.虽然香港经济因外围环境不景而有放缓迹象,但相比欧美等经济体依然是一枝独秀,加上有背靠中国优势以及中国接连推出挺港措施,令经济保持平稳增长,建造、运输、服务等行业更明显受惠,企业需要不断招聘人手.

失业率低并不表示劳工市场可以安枕无忧,尤其是青年失业率并未受惠于经济增长,缺乏工作经验的青年往往职位难求,成为劳工市场一大隐忧.现时环球经济风雨飘摇,资产市场大幅调整,香港作为一外向型经济体难免首当其冲.港府不能因为失业率维持在较低水平就沾沾自喜,相反更要看到劳工市场未来面对的隐忧.港府应加强劳工市场的职业配对,协助缺乏经验的青年及待业人士尽快找到工作.在外围不景之下应加强政府的主导作用,加快各项大型基建上马,推动各新兴产业发展,为市场创造更多职位,以应对未来的不明朗环境.