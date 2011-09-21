〔港报财经评论〕港股处秋凉非严冬--信报9月21日

港股处秋凉非严冬/陆文

美股收市後标普下调意大利主权评级,前景展望为负面,但区内股市反应颇冷静,相对早前下调美国评级及其他五个欧洲国家今年内被降级,市场短期较重视希腊能否应付本月与下月的到期债务.未来两天,美国联邦储备局议息及可能推出一些疑似QE3措施对港股好淡双方始终有启示性,目前市场充满看淡的悲观情绪,不少小投资者或持货被缚、或早已离场,只有基金依然相应赎回压力被迫沽货套现.欧债危机在过去一段日子引发不少难预期的变数,导致入市意欲与信心削弱,却形成港股不会出现如2008年般插水的走势,本月初预期大市在确认21,000点双顶与18,800点附近的双底上落区间,短期会否出现三次试底而破,令大市进入另一个新上落区间,看来要视乎稍後贝南奇及一众央行的有形之手能耐,对较进取及愿意承受10%-20%资金下跌风险的入货者,维持利用每次抛售吸纳博反弹,见好即收,并严订止蚀位作保存未来购买力.

预期大市步入秋凉而非严冬,投资者可离场半年或维持少注逐浪,大市近期每天有600亿至800亿港元的交投量,反映短线炒作活动尚见活跃,中线偏淡可透过投放入市资金及逆向操作寻找入货时机图利,投资市场永远是处于风险与回报作抉择,事实上,近月一批累积升幅大的强势股被洗仓下,部分已届具值博率的吸纳时机.

信贷评级机构的评价威信已大不如前,但在目前涉及债券评级影响力暂难被替代,近年除了对国家主权评级变化,对个别企业评级影响更大,亦成为投资股票者重视的环节.一度被视为中投三宝之一的旭光(0067.HK)昨天创三年多以来新低,跌幅7.3%,这间在7月中被穆迪”插红旗”的公司,昨天被标普下调其企业长期信贷评级由BB-降至B+,以反映上半年毛利率较预期疲弱及下跌风险,加上积极扩张及收购削弱经营能力的风险.目前全球经济及金融动荡日子下,企业信贷评级下调风险正冒升,势成投资股票要承受的重要风险元素.另一只中投三宝保利协鑫(3800.HK),早在7月中被惠誉列入35间集资有困难的中国内地企业之一,本月初却获国家开发银行为期三年共约55.5亿港元贷款,昨天股价下跌5.2%,主要受市场关注欧洲市场对多晶硅及圆片等太阳能产品需求放缓影响,其他太阳能股如创益太阳能(2468.HK)及卡姆丹克太阳能(0712.HK),股价分别有5.8%及3.6%跌幅.

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欧罗淡友赢面较高/苏子

本周初欧罗兑美元裂口低开逾百点子後,汇价仍未见升至上周五的1.3750低位及1.3795收市价,前晚汇价仅反弹至1.3721高位便掉头回落,始终未能补回上周五及本周初的裂口.本来昨天亚洲市欧罗兑美元有较高机会补回上述的裂口,但由于评级机构标普突然把意大利的信用评级下调至A级,即下调一个级别,至于评级展望为负面,这反映意大利仍有再被下调评级的可能,故汇价即时自1.3680水平急挫近百点子,并一度跌穿1.36关口,最低曾见1.3596水平才能回稳过来.幸而昨天欧洲入市後,欧罗兑美元已见逐步回升至意大利被下调评级前的水平,暂时最高曾见1.3720水平.

意大利被下调评级的消息虽然来得突然,但由于被下调後的级别仍属投资级区域内,加上上周五另一评级机构穆迪刚宣布把意大利评级观察时间再延长多一个月,故欧罗兑美元的跌势只属短暂性质,未能借助此负面消息再度下试至1.35心理关口.短线而言,欧罗兑美元在昨天亚洲市所造的1.3596低位已成为汇价的重要好淡判别位,只要一直守稳不破,预料随後汇价有较高机会回升至上周五的1.3795收市水平,即完全补回上周五及本周初所形成的裂口.若可以企稳在裂口以上波动及收市,则可看高一线.

目前市场焦点主要落在没完没了的欧债危机上,特别是希腊会否债务违约,故不少投资者也因为欧债危机这个对欧罗汇价十分不利的因素而积极入市沽出欧罗,因此令欧罗兑美元面对庞大的沽售压力,部分投资者已经预期欧罗兑美元将很快便可以下破1.30心理关口,而破大位後将朝着去年6月的1.1874低位迈进,但从昨天欧洲入市後,欧罗兑美元未见进一步下挫,市场未有再炒作意大利被降级的负面消息,欧罗兑美元反而出现逐步回升的表现来看,似乎市场上正有一股力量力阻欧罗兑美元继续下挫,因此才令昨天欧洲市欧罗兑美元出现应跌不跌的走势.

留意昨晚欧罗兑美元能否保持昨天欧洲市早段的良好上升势头,并进一步补回上周五及本周初所形成的裂口.如欧罗兑美元昨晚有力补回裂口并且可以成功高收,则汇价的短期走势或在市场一片看淡声中继续造好,并挑战1.40心理关口.反之,若昨晚欧罗兑美元乏力再升,并且回落至1.3630水平以下收市,那便要提防汇价因一直未能补回上周五及本周初所形成的裂口,将会是一个极利淡讯号,因此可能吸引更多看淡的投资者入市抛售欧罗,从而战胜那股力阻欧罗下跌的力量,使汇价跌破昨天亚洲市的1.3596低位,随後进一步下破1.35心理关口的机会急升.