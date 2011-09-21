〔港报财经评论〕内房股本季劲跌原因--经济日报9月21日

内房股本季劲跌原因/林瑞芬

目前对欧洲银行业之间不信任情绪十分明显,投资者信心涣散,股市向下机会高于向上.”欧猪五国”本周四将于华盛顿就欧债危机召开会议,据大摩全球资本市场部总经理娄刚认为,会议难有实质结果,但可能会发表一些声明,以提振市场信心.

总括当前面对的危机,非一国之力可以化解,需要全球合作,但以欧、美为首的领导缺乏远见及决心,致令问题拖延下去,加深对全球经济打击.要推动全球协力解困,确非易事,尤须中国、欧洲及美国三方合作,可是三方已互指不是,要求三方合作解决经济弱势可能是太理想化了.身处目前浑沌金融世界,看不清前景,正好考验投资者耐力,今年欧、美经济回落,不但再一次考验上市公司的应变能力,亦考验小投资者持货耐力及对未来的眼光.观察到今季至今,内房股的跌势加剧,二、三线的保利香港(0119.HK)及雅居乐(3383.HK)累计近44.5%及40.3%,仍可赖被欧资基金要钱不计成本掟散,但连龙头的中国海外(0688.HK)及华润置地(1109.HK)都跌26.9%及34.4%.虽然,从上半年度各大小内房股已公布业绩显示,锁定今年销售额的平均达59%,如恒大地产(3333.HK)及中国海外销售目标更达86%及70%,但股价照被弄散.

综合券商意见,内房股近季被急抛售有四个原因∶一是中国内地调控房市压力仍在.二来忧虑再融资困难.三来,最近中国内地售楼在传统”金九银十”的热销期未见旺势.最後更大可能是国际金融市场大动荡,尤其欧、美资基金经理抽资可能性大,内房股上半年相对平稳计算,掟货套现还不会损失太大.近周加剧跌势确见市场人士心慌,且见汇丰环球研究指华润置地获母公司注入资产,对资产净值影响属中性,惟每股盈测将被摊薄,故将目标价由11.4港元微调降至11港元.不过,评级由”减持”升至”中性”.按理评级上升应正面过只微调低目标价,但润地昨又大挫6.2%,似乎市场对利好消息也未必受落.事实上,据瑞银集团发表研究报告指,内房目前面临限购及再融资困难两大问题,除非预售恢复增长,否则在短期内将继续波动.

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高息股首选公路内银/余少文

尽管过去五个交易日,有四日录得升幅,粗略计算过去一个月国指走势,却发现有超过70%的日子是高开低收.尤其最近八个交易日,不论升跌都是高开低收,反映国指沽压仍未消除,有机会跌穿9,700点,下试9,500点,甚至乎更低水平,故投资者要有心理准备.即使大市重越10,000点,除非能升越12,500点,否则未来一段时间只会是有反弹无升幅.不过,大市即使跌,始终认为是愈跌愈吸引,除了指数PE继续下降外,市帐率亦下跌,近日甚少提及的息率则会上升.根据彭博今年预测数字,H股今年预测平均息率约3.1厘,红筹股今年预测平均息率约2.2厘,吸引力似乎只是一般.但如根据行业来分类,以H股来计算,公路股预测息率最高达6.9厘,其次是银行股和基建股的4.8厘和4.2厘,有点吸引力.

如以H股作比较,有17%H股预测息率超过5厘,股息超过10厘则有首创置业(2868.HK)、新华文轩(0811.HK)、魏桥纺织(2698.HK)和厦门港务(3378.HK).只是内房股明年能否保持高息令人忧虑,因为中国内地楼价下跌,限购令打压入市情绪,故买股买前景下,内房股即使高息,也有戒心.而纺织股和航运股情况有点相似,如厦门港务要看国际航运低迷下能否受惠两岸经贸活动.故此公路股和内银股相对稳阵,因为公路股面对中国下调路费,加上经济增长下滑,公路的使用量可能下降,只担心收入和盈利会否下降,从而影响派息.只是五只H股公路股中,深圳高速(0548.HK)、安徽皖通(0995.HK)、浙江沪杭甬(0576.HK)和江苏宁沪(0177.HK)预测息率由6.3厘至8厘不等,即使扣除10%股息税,以及今年股息较预期减少10%,上述公路股预测息率仍有5厘以上.而皖通、沪杭甬和宁沪的股息即使减少20%,也有5厘以上,绝对有吸引力.

内银股盈利相对公路股稳定,即使明年盈利未能维持双位数增长,单位数增长应该没有问题,最难得是四大行预测息率都超过5厘.只是如计入悲观因素,即扣除股息税後、派息减少20%,则只有中国银行(3988.HK)可维持5厘息水平,认为合格的水平,选择性不及公路股多.