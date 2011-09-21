《香港报摘》--其他报纸重要消息9月21日

* 明报:

--香港证监会主席方正在最新一期证监刊物中称,即使没有直接投资当地,亦要注视投资产品发行人的风险.他又指,窝轮、股票挂钩投资、结构性基金及合成ETF(交易所卖卖基金)由于结构较为复杂,交易对手风险较高.

* 星岛日报:

--沃达丰(Vodafone)(VOD.L)在新加坡宣布,与包括和记电讯香港(0215.HK)在内的Conexus Mobile Alliance组策略联盟,组成一个覆盖全球6亿用户的超级联盟.

--中国内地科网公司常以"结构合约"方式赴美上市,但市场消息称,中央拟收紧监管,以这种形式到境外上市须事先得到监管部门批准.

* 苹果日报:

--综合五家券商数据,正在招股的专业旅运(1235.HK)孖展(保证金融资)认购共获2,340万港元,即公开发售股已超额认购2.4倍.消息称,由于配售理想,专业旅运已提早两日截止认购.

--再有三家银行--建银亚洲、永隆及工银亚洲宣布提高拆息按揭(HIBOR)以及最优惠利率按揭(P按)的利率,其中建银亚洲将P按息率提高0.5厘,至P减2-2.5厘.

* 东方日报:

--星展香港表示,预料未来10年中国内地客户将占香港零售银行收入的17%,故该行计划未来五年投资15亿港元发展财富管理业务,争取亚洲财富管理领导地位.

--消息人士称,香港交易所(0388.HK)正初步研究新一代市场数据系统,拟将证券、及衍生产品市场等不同的市场数据系统,纳入一个共同平台发放,最快在2013年实施.

* 大公报:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)委任施颖茵(Diana Cesar)为香港区零售银行及财富管理业务主管,由9月1日起生效.

--大家乐(0341.HK)主席陈裕光表示,下半年仍有加价压力,但不会是双位数的加幅.他又指,根据公司每年新增25-30间新店的计划,全年大概需要增聘1,000人.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.