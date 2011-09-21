〔香港新股〕信义玻璃确认分拆信义光能已获上市委员会审阅,早盘跌逾4%

路透香港9月21日电---中国汽车及建筑玻璃生产商--信义玻璃(0868.HK)称,董事会确认分拆信义光能在联交所主板独立上市之申请,已于9月15日获上市委员会审阅,惟尚未就会否进行分拆作最终决定.

信义玻璃周三早盘初段一度跌逾4%,报3.05港元.大市恒生指数.HSI则跌0.97%.

该公司周二晚的公告称,上市委员会审阅信义光能的上市申请,并不构成批准上市,或将获联交所批准上市的指标.

"本公司或信义光能尚未就建议分拆会否进行及何时进行作出最後决定."公告称.

据汤森路透旗下IFR此前报导,主要从事太阳能玻璃生产的信义光能计划上市集资约5亿美元,并已委任花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)负责安排.[ID:nCN1931761](完)

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