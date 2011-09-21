〔香港个股〕雷士照明称主要股东订立看涨股权衍生品交易,早盘曾升4%

路透香港9月21日电---中国灯具及光源产品生产商--雷士照明(2222.HK)称,其主要股东兼公司董事长吴长江与投行订立一项看涨股权衍生品交易,可能涉及增持公司股份;其股份今早一度冲高4%後回落.

根据此前联交所权益披露资料显示,本月初吴长江平均按每股3.375港元出售1,500万股股份,持股降至19.17%.雷士照明周一股价急挫近18%.

雷士照明周二晚的公告称,吴长江减持股份,目的为使交易对手就股权衍生品交易建立初步对冲头寸.吴长江于今年8月底与汇丰私人银行订立一宗看涨股权衍生品交易,以使吴长江得以购买最多约4,999.99万股股份.

"是次交易乃吴长江本人的资产管理计划的组成部分,他对公司仍然全情投入并对公司的未来和前景满怀信心."公告称.

雷士照明周三早盘一度冲高至2.85港元;香港时间10:10,该股升1.46%,报2.78港元.大市恒生指数.HSI则跌1.3%.(完)

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