〔香港个股〕港交所预期中国内地投资者很快能够投资港股--行政总裁

路透香港9月21日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三称,预期中国内地投资者很快能够投资于港股,而且可望吸引更多公司在港上市.

港交所行政总裁李小加在一论坛上做出上述表示.

他并称,随着中国人民币的国际化,以人民币计价的衍生品市场潜力巨大.

此前港交所宣布,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商,合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.[ID:nCH0074447](完)