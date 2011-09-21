〔香港个股〕港交所预期中国内地投资者很快能够投资港股--行政总裁

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透香港9月21日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三称,预期中国内地投资者很快能够投资于港股,而且可望吸引更多公司在港上市.
港交所行政总裁李小加在一论坛上做出上述表示.
他并称,随着中国人民币的国际化,以人民币计价的衍生品市场潜力巨大.
此前港交所宣布,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商,合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.[ID:nCH0074447](完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老