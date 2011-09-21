〔香港热股〕上海电气与东方电气曾涨逾6%,受中国可能重启核电建设提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月21日电---中国主要发电设备生产商--上海电气(2727.HK)和东方电气(1072.HK)周三早盘一度涨逾6%,受中国可能重启核电建设消息提振.
香港时间11:19,上海电气升4.3%,报2.91港元;东方电气升5.46%,报22.2港元.大市恒生指数.HSI则跌0.79%.
而中国核工业集团旗下香港分支--中核国际有限公司(2302.HK)更大涨近12%,报2.35港元.核电业务占比最少的哈尔滨动力(1133.HK)则跌近6%,报7.44港元.
中国证券报周三援引多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦.[ID:nCN1978007]
消息亦刺激上海电气(601727.SS)和东方电气(600875.SS)等A股造好.[ID:nCN1978273](完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>
美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>
新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK
券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK
香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK
港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK
亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK
股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK
香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。