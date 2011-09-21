〔香港热股〕上海电气与东方电气曾涨逾6%,受中国可能重启核电建设提振

路透香港9月21日电---中国主要发电设备生产商--上海电气(2727.HK)和东方电气(1072.HK)周三早盘一度涨逾6%,受中国可能重启核电建设消息提振.

香港时间11:19,上海电气升4.3%,报2.91港元;东方电气升5.46%,报22.2港元.大市恒生指数.HSI则跌0.79%.

而中国核工业集团旗下香港分支--中核国际有限公司(2302.HK)更大涨近12%,报2.35港元.核电业务占比最少的哈尔滨动力(1133.HK)则跌近6%,报7.44港元.

中国证券报周三援引多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦.[ID:nCN1978007]

消息亦刺激上海电气(601727.SS)和东方电气(600875.SS)等A股造好.[ID:nCN1978273](完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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