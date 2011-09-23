《离岸人民币综述》投资者去风险化愈演愈烈,NDF隐含人民币将贬值

路透香港9月23日电---受全球金融市场剧烈波动影响,本周离岸人民币市场亦上演疯狂一幕,美元/人民币无本金交割远期(NDF)两年期以内合约已明显隐含人民币贬值,两地即期差价倒挂亦明显加深.

这是自上轮金融危机以来两年半时间里,一年期NDFCNY1YNDFOR=首次暗示人民币将出现贬值,而香港人民币即期CNH=亦首次较内地即期CNY=CFXS高出1,200个点子.

美联储对美国经济增长前景严重警示、希腊救助计划迟迟不能出台以及评级机构不断调降一些国家或银行的评级,均令投资者选择在亚洲市场去风险化,并重新寻求美元避险,美元指数.DXY一度升至七个月高位.

交易员指出,亚洲货币全面走软,人民币亦不可避免.因担心基金赎回压力和股市沉重沽压,大量投资者不得不平仓了结头寸,亦带动一些止损盘涌现,避险和恐慌情绪弥漫.

美联储周三召开政策会议,警告经济面临严重风险,并推出新的经济刺激举措.这项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

另一方面,中国国内经济发展似乎亦正面临越来越多阻力."汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值为49.4,低于上月终值49.9,已连续三个月居于荣枯分水岭线50下方,显示制造业活动轻微恶化.

"尽管如此,我们仍然相信内地人民币即期会继续升值,虽然离岸人民币市场可能录得进一步贬值."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

确实,控制通胀仍是中国政府今年的首要目标,但在当前全球低息环境下,进一步加息或者提高已处高位的存款准备金率的空间显然并不大,所以通过汇率工具进行调控几乎是不二选择.

一年期美元/人民币最新报6.4630元,本周累计上涨1,430点,隐含的人民币贬值幅度达到1.2%;离岸人民币即期最新报6.5400元,较内地即期高1,400个点子.

投资者去风险化亦体现在离岸人民币债券市场上.中银香港人民币离岸债券指数本周均处于100之下,最低可见98.80,为该指数自推出以来的最低水平.本月目前累计已下跌1.16%,今年以来则累计下跌1.20%.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 28,679.0 55

2. 渣打 16,056.3 34

3. 德意志银行 8,027.6 13

4. 中国银行 7,325.0 11

5. 苏格兰皇家银行 7,254.5 18

**本周市场动态**

---消息人士周二称,台湾兆丰国际商业银行(Mega Bank Taipei)已借出一笔七天期离岸人民币予中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)东京分行,合约利率为0.8%.

--美国百胜餐饮集团(Yum! Brands)发行3.5亿元三年期人民币债券,息率为2.375%.中银香港(2388.HK)和汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)负责是次发售.

--日本日产汽车(7201.T)已委任汇丰控股(0005.HK)及渣打,负责安排与离岸人民币固定收益市场投资人于本周会面,之後可能启动其点心债的发行.

--博西家用电器公司(BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH)发行20亿元人民币债券,其中8.5亿元三年期息率为2.375%,7.5亿元五年期息率为3.375%,4亿元七年期息率为4%.(完)

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