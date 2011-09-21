更正:〔中国金融〕8月新增外汇占款环比升七成,人民币快速升值吸引资金流入(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8746元附近
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。
(更正:内文第二段应为2,000亿元人民币,非美元)
* 8月新增外汇占款意外大升逾七成
* 远超当月的外贸顺差+FDI之和
* 人民币快速升值吸引跨境资本流入
路透北京/香港9月21日电---中国8月新增外汇占款创出五个月高点,当月人民币升值吸引下,更多跨境资本通过各种渠道流入了中国,使"热钱"流入重现加速迹象.
路透根据中国央行最新数据计算显示,金融机构8月新增外汇占款达3,769亿元人民币,较7月环比增长约72%,且较当月外贸顺差与外商直接投资之和高出逾2,000亿元人民币.
"热钱和美元指数有较强的反向关系,因为当美元走弱时,人民币相对于美元的升值速度也往往加快,从而加剧了热钱的流入."中金公司报告近日已分析了这一数据上升的原因.
中国8月外贸顺差意外降至近178亿美元,环比跌逾四成;同期外商直接投资为84.46亿美元,仅略高于7月,两者之和仅相当于约1,680亿元人民币.当月人民币/美元却快速升值,成为吸引跨境资本流入的主因.
自2010年第二次与美元脱钩以来,人民币/美元CNY=CFXS月升值幅度达到或超过0.8%的共有四次,分别是2010年的9月、12月、今年的4月和8月.
中国今年3月至7月的新增外汇占款依次为4,079亿元,3,107亿元,3,764亿元,2,773亿元和2,196亿元.而2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.
外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)
--发稿 尹嫄婷/毕晓雯; 审校 黄凯
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。
* 人民币日内震荡收盘小升 * 中间价则大跌245点至三周新低 * 美元指数走升但午后人民币受结汇盘支撑 * 短期外部变数较大，以宽幅波动为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均 下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数 上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。 他们并指出，午后离岸人民币继续走贬，两地汇价差从盘初的逾450点收窄至250点附近。另外短 期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。 “一堆自营都想买，境外（美元）涨得蛮凶的，但是被FLOW镇压了，于是各种银行纷纷出来砸，尾盘的时 候外资出来止损。”一中资行交易员称，“可能是客户转向了，认清现实了。” 另有中资行交易员表示，昨日外储数据公布后离岸购汇盘开始增加，而今日亦有购汇盘打压离岸人民币， 不过目前也是正常水平，“之前倒挂太久了，而
路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。