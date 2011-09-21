更正:〔中国金融〕8月新增外汇占款环比升七成,人民币快速升值吸引资金流入(更新版)

更新版 1-中国汇市：结汇盘支撑人民币震荡收升，午后两地价差大幅收窄

* 人民币日内震荡收盘小升 * 中间价则大跌245点至三周新低 * 美元指数走升但午后人民币受结汇盘支撑 * 短期外部变数较大，以宽幅波动为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均 下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数 上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。 他们并指出，午后离岸人民币继续走贬，两地汇价差从盘初的逾450点收窄至250点附近。另外短 期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。 “一堆自营都想买，境外（美元）涨得蛮凶的，但是被FLOW镇压了，于是各种银行纷纷出来砸，尾盘的时 候外资出来止损。”一中资行交易员称，“可能是客户转向了，认清现实了。” 另有中资行交易员表示，昨日外储数据公布后离岸购汇盘开始增加，而今日亦有购汇盘打压离岸人民币， 不过目前也是正常水平，“之前倒挂太久了，而