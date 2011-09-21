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中国汇市 | 2011年 9月 21日 星期三 12:37 BJT

更正:〔中国金融〕8月新增外汇占款环比升七成,人民币快速升值吸引资金流入(更新版)

(更正:内文第二段应为2,000亿元人民币,非美元)

* 8月新增外汇占款意外大升逾七成

* 远超当月的外贸顺差+FDI之和

* 人民币快速升值吸引跨境资本流入

路透北京/香港9月21日电---中国8月新增外汇占款创出五个月高点,当月人民币升值吸引下,更多跨境资本通过各种渠道流入了中国,使"热钱"流入重现加速迹象.

路透根据中国央行最新数据计算显示,金融机构8月新增外汇占款达3,769亿元人民币,较7月环比增长约72%,且较当月外贸顺差与外商直接投资之和高出逾2,000亿元人民币.

"热钱和美元指数有较强的反向关系,因为当美元走弱时,人民币相对于美元的升值速度也往往加快,从而加剧了热钱的流入."中金公司报告近日已分析了这一数据上升的原因.

中国8月外贸顺差意外降至近178亿美元,环比跌逾四成;同期外商直接投资为84.46亿美元,仅略高于7月,两者之和仅相当于约1,680亿元人民币.当月人民币/美元却快速升值,成为吸引跨境资本流入的主因.

自2010年第二次与美元脱钩以来,人民币/美元CNY=CFXS月升值幅度达到或超过0.8%的共有四次,分别是2010年的9月、12月、今年的4月和8月.

中国今年3月至7月的新增外汇占款依次为4,079亿元,3,107亿元,3,764亿元,2,773亿元和2,196亿元.而2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)

--发稿 尹嫄婷/毕晓雯; 审校 黄凯

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