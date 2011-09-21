〔香港热股〕玖龙纸业早盘重挫逾5%至近两年半低点,因行业前景看淡

* 玖纸年度净利减9.2%,逊于预期

* 公司称明年行业亦不乐观

* 延後六个项目投产6-10个月

* 股价创近两年半新低,今年已跌三分之二

路透香港9月21日电---中国包装用纸龙头企业--玖龙纸业(2689.HK)周三大跌逾5%,创28个月来新低.该公司昨日甫公布2011年度净利逊于预期,且基于保守看待行业前景,决定延後部份新项目投产.

分析师指出,工业用纸需求减缓,使得造纸行业难以转嫁因通胀而增加成本,对玖纸明年度获利看法保守.然而,也有分析师认为,玖纸股价近期回档幅度相当深,基本已反映行业利空.

元大证券分析师顾玲蔚称,"玖纸11年下半年表现不佳,因其无法转嫁成本,特别是燃煤和旧瓦楞纸(OCC)."

瑞信分析师Kenny Lau也在报告中指出,营运成本上升以及终端需求减缓,令造纸行业获利能力减弱.

港股中午收盘时,玖龙纸业大跌5.24%至3.62港元,早盘最低到3.50港元,为2009年4月30日3.41港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌0.26%.

这家由前中国首富张茵族持有的公司,昨日公布2010/11年度净利按年跌9.2%至19.7亿元,此也逊于Starmine综合11位分析师预估的21.92亿元.公司表示,指公司无法将主要原料成本涨幅转嫁至客户,令2011财年毛利率下降至17.3%,前一年为21.8%.[ID:nCH0079431]

**未来一年不乐观**

玖纸在业绩公告中指出,"市场在目前及未来一年间仍不能乐观,本集团将继续以保守的态度审慎经营."

公司并决定将天津、重庆、泉州、渖阳的六个造纸项目,投产时间延後至2012-2013年,较原订计划延後6-10个月.

然而,花旗及星展唯高达则表示,玖纸股价跌幅已深,仍维持"买进"评等.星展将目标价订为3.82港元,花旗则是由10.5港元下调至8.5港元.

玖纸今年迄今股价已大跌67%;该股6月中一度受到标普突然撤评事件打击而单日暴跌逾20%,玖纸随即声明不存在标普所指问题,并立即买回在外流通一批2013年到期票据.[ID:nCH0066305]

生产卡纸、高强瓦愣芯纸的玖龙纸业,是在1995年成立,2006年3月于联交所主板上市.其创办人兼董事长张茵曾经在2006年登上胡润百富榜,成为全国首富兼中国第一位女性富豪,人气随即急升,曝光率大增.

不过,,股价滑梯造成张茵家族财富缩水,根据本月初公布的2011年胡润百富榜,张茵家族排名由去年的第三名掉至第24名.[ID:nCN1949807](完)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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