〔香港个股〕港交所预期中国内地投资者很快能够投资港股--行政总裁(更新版)

(新增更多细节)

路透香港9月21日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三称,预期中国内地投资者很快能够投资于港股,而且可望吸引更多公司在港上市.

港交所行政总裁李小加在一论坛上表示,港交所发展的第一大篇章是内地公司近年来的上市潮,而紧接着第二大篇章就是人民币.

"我们现在面对一个机会窗口,如果不好好利用,当中国可以走向世界,世界也可以走进中国,投资者就没有必要来香港了,到那时我们的危机就出现了."他称.

他并指出,随着人民币国际化进程的推进,以人民币计价的衍生品市场潜力巨大;而双币双股上市的规则变化和系统提升已经基本完成,但港交所会给市场参与者充分的时间来适应这种新的交易形式和清算方式.

中国国务院副总理李克强上个月到访香港,表示将在内地推出港股组合ETF(交易所交易基金).

此前港交所也宣布,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商,合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.[ID:nCH0074447]

当被问及新股市场出现不少公司推迟上市的消息时,李小加回应称,"市场是动荡的,最近市场风高浪急,发行者有自己的价格预期和战略考虑,在这个时候大家调整时间都是非常正常的."

中国工程机械公司--三一重工(600031.SS)本周开始香港IPO(首次公开发售)路演并接受机构投资者簿记建档,按其招股价区间上限计有望筹资高达259.7亿港元.但其发言人周二对路透称,决定推迟面向零售投资者的招股日期.

与三一重工同时进行香港IPO、规模相对较小的同行--徐工机械(000425.SZ)则将其IPO路演推迟一周,以评估市场状况.(完)