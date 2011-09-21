〔离岸人民币〕博西家电三/五年期债券价格指导区间为2.375-2.50%和3.375-3.50%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月21日电---据路透周三获得的销售文件,博西家用电器公司(BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH)正发行的三年期和五年期点心债券已确定价格指导区间,分别为2.375-2.50%和3.375-3.50%.
销售文件显示,该笔债券可望获得标普的评级为A.
德意志银行(DBKGn.DE)和汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)负责是次发售.
博西家用电器公司是西门子和博世成立的以生产白色家电为主的合资企业.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。