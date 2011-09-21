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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 16:21 BJT

〔离岸人民币〕博西家电三/五年期债券价格指导区间为2.375-2.50%和3.375-3.50%

路透香港9月21日电---据路透周三获得的销售文件,博西家用电器公司(BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH)正发行的三年期和五年期点心债券已确定价格指导区间,分别为2.375-2.50%和3.375-3.50%.

销售文件显示,该笔债券可望获得标普的评级为A.

德意志银行(DBKGn.DE)和汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)负责是次发售.

博西家用电器公司是西门子和博世成立的以生产白色家电为主的合资企业.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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