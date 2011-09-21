〔香港新股〕中信证券称IPO获得"很好的反应",尽管实况不佳--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月21日电---中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)周三称,尽管市况不佳,其香港IPO仍获得投资者"很好的反应".
该公司董事长王东明在记者会上作以上表示.
中信证券将于明天公开招股,10月6月在联交所挂牌上市.
该公司拟按每股12.84-15.2港元,发售9.953亿股H股,集资额介乎128-151亿港元,为今年以来香港最大宗金融企业上市专案.(完)
--记者 雷美珍/Elzio Barreto; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选