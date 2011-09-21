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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 18:06 BJT

〔香港新股〕中信证券称IPO获得"很好的反应",尽管实况不佳--董事长

路透香港9月21日电---中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)周三称,尽管市况不佳,其香港IPO仍获得投资者"很好的反应".

该公司董事长王东明在记者会上作以上表示.

中信证券将于明天公开招股,10月6月在联交所挂牌上市.

该公司拟按每股12.84-15.2港元,发售9.953亿股H股,集资额介乎128-151亿港元,为今年以来香港最大宗金融企业上市专案.(完)

--记者 雷美珍/Elzio Barreto; 审校 丁淑琴

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