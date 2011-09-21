〔香港个股〕玖龙纸业称负债比2013年将下降至90%,目前为102%

路透香港9月21日电---中国包装用纸龙头企业--玖龙纸业(2689.HK)董事长张茵周三表示,新项目投产令今明两年负债比偏高,但预计2013年将会下降至90%,长期目标则是降到65-70%.

玖纸周二公布的2011财年净利下降,公司并因行业前景不乐观而延後六条生产线投产,股价今日一度大跌至近两年半低点;此外,负债比由2010财年底的约74%,大增至102%,在中国宏观调控的背景下,也引起投资人担心公司财务健全度.

曾是中国首富的张茵在业绩记者会中指出,"我们资本开支会逐年减少,到2013年就会下降到90%...明年还有50亿(资本开支),负债比会偏高一点,接着就往下走."

她表示,玖龙纸业2011年总资本支出为92亿元人民币,2012年降至50亿元,2013年再降至25亿元.

玖纸昨日公布2010/11年度净利按年跌9.2%至19.7亿元,此也逊于Starmine综合11位分析师预估的21.92亿元.公司表示,指公司无法将主要原料成本涨幅转嫁至客户,令2011财年毛利率下降至17.3%,前一年为21.8%.[ID:nCH0079611]

公司并决定将天津、重庆、泉州、渖阳的六个造纸项目,投产时间延後至2012-2013年,较原订计划延後6-10个月.

受到净利下滑且行业前景不乐观打击,玖纸收盘大跌6.54%至3.57港元,盘中低点3.50港元,为2009年4月30日3.41港元以来最低.

今年以来玖纸股价已跌掉约三分之二,这也让曾在2006年登上胡润百富榜首的张茵,身价大幅缩水,根据本月初公布的2011年胡润百富榜,张茵家族排名由去年的第三名掉至第24名.[ID:nCN1949807](完)