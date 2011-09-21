〔香港新股〕小南国香港IPO暂缓,因考虑目前市况--消息

路透香港9月21日电--据一位熟悉情况的消息人士周三表示,中国主要连锁餐饮营运商--小南国餐饮香港首次公开发售(IPO)暂缓进行,以评估市况.这是继三一重工(600031.SS)後,最新一家新股上市遇阻.

该名消息人士表示,"考量目前市况,(IPO)已经暂停."

小南国初订招股价区间为每股1.65-2.2港元,初步拟集资高至7.4亿港元;该公司原本计划9月28日挂牌上市.[ID:nCH0078189]

欧洲债务危机恶化令市况更加波动,此前已有数家公司推迟在港IPO的进程;包括拟在港IPO集资高至260亿港元的中国工程机械公司--三一重工昨日宣布推迟其面向零售投资者的招股日期,但面向机构投资者的路演继续进行.[ID:nCH0079321]

此前规模较小的中国重型机械公司徐工机械(000425.SZ)亦将其15亿美元的IPO计划推迟一周,至下周路演.[ID:nCH0078925]

希腊等欧洲国家偿债能力受质疑以及美国遭标准普尔降级等一连串事件,令金融市场6月以来动荡加剧,也令香港这个最大的IPO市场之一遇冷,自7月27日高鑫零售(6808.HK)以後近两个月无新股上市.[ID:nCH0079339]

港股恒生指数.HSI周三收盘下跌1%,今年迄今跌幅近20%.

然而,拟集资128-151亿港元的中国最大上市券商中信证券(600030.SS)董事长王东明今日表示,尽管市况不佳,其香港IPO仍获得投资者"很好的反应".[ID:nCH0079665]

小南国品牌于1987年创立,目前在上海、北京、大连、南京、香港等大都市拥有47家餐厅.投资银行美银美林(BAC.N)以及渣打(STAN.L)(2888.HK)负责是次发售安排.(完)