《香港报摘》--经济日报9月22日

* 要闻版头条:

--美国联邦储备局宣布将购买长年期债券并沽出短年期债券,而机构债券及按揭抵押债券的回笼资金会用于再购买按揭抵押债券,使异常低息率政策仍会维持至最少2013年年中.由储局议息声明缺乏惊喜,美股跌势加剧.

* 其他:

--洪良国际0946.HK因涉嫌在招股书中夸大财政状况而停牌超过一年,据消息人士透露,香港证监会初步认为洪良的保荐人兆丰资本需要负责,并有可能要求兆丰支付高达1亿港元的罚款.

--近日多支二、三线股轮流被洗仓,昨天银泰百货(1833.HK)开市低见8港元,暴跌27%,惟仅录得4宗交易,成交金额11万港元.证监会近日对多支二、三线股份交易进行查询,并关注是否有人涉嫌操纵市场,肆意推低股价为所持淡仓图利.

--金管局的《货币与金融稳定情况半年度报告》指出,香港流动性状况由原先的过度充裕,回复至较为正常水平.若近期金融市场气氛恶化,导致大量资金流出香港,令本地流动性进一步收紧及贷存比率急剧上升,可能会对本地利率造成上升压力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.