《香港报摘》--经济日报9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
* 要闻版头条:
--美国联邦储备局宣布将购买长年期债券并沽出短年期债券,而机构债券及按揭抵押债券的回笼资金会用于再购买按揭抵押债券,使异常低息率政策仍会维持至最少2013年年中.由储局议息声明缺乏惊喜,美股跌势加剧.
* 其他:
--洪良国际0946.HK因涉嫌在招股书中夸大财政状况而停牌超过一年,据消息人士透露,香港证监会初步认为洪良的保荐人兆丰资本需要负责,并有可能要求兆丰支付高达1亿港元的罚款.
--近日多支二、三线股轮流被洗仓,昨天银泰百货(1833.HK)开市低见8港元,暴跌27%,惟仅录得4宗交易,成交金额11万港元.证监会近日对多支二、三线股份交易进行查询,并关注是否有人涉嫌操纵市场,肆意推低股价为所持淡仓图利.
--金管局的《货币与金融稳定情况半年度报告》指出,香港流动性状况由原先的过度充裕,回复至较为正常水平.若近期金融市场气氛恶化,导致大量资金流出香港,令本地流动性进一步收紧及贷存比率急剧上升,可能会对本地利率造成上升压力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。