《香港报摘》--信报9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
* 头版头条:
--市场预料美国推出扭曲操作,即沽短债买长债来压低长期息率,美股在美国联储局公布议息结果前下跌,美元则靠稳.
* 其他:
--从事中国彩票业务的御泰(0555.HK)拟发行五年期、年息6%的可换股债券,集资最多10亿港元,主要用于一般营运资金及潜在的中国电子彩票业务.
--主营物业投资的民生国际(0938.HK)委任有"民企之父"之称的张化桥为行政总裁,以发展内地小额贷款业务,目标三年内开设10家小额贷款公司,另外投资参股30家公司.
--港交所(0388.HK)罗致全球最大独立"黑池"营运商Chi-X Global的科技总监梁松光,担任港交所的资讯技术科联席主管.
--金管局分析指出,香港非住宅物业市场已从2008年的全球金融危机复苏过来,按今年首8个月的增幅推算,全年交易总数或接近1997年32,750宗的高位.今年上半年增长势头强劲,除了反映需求因素外,亦暗示市场或存在过热风险.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。