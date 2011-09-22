《香港报摘》--信报9月22日

* 头版头条:

--市场预料美国推出扭曲操作,即沽短债买长债来压低长期息率,美股在美国联储局公布议息结果前下跌,美元则靠稳.

* 其他:

--从事中国彩票业务的御泰(0555.HK)拟发行五年期、年息6%的可换股债券,集资最多10亿港元,主要用于一般营运资金及潜在的中国电子彩票业务.

--主营物业投资的民生国际(0938.HK)委任有"民企之父"之称的张化桥为行政总裁,以发展内地小额贷款业务,目标三年内开设10家小额贷款公司,另外投资参股30家公司.

--港交所(0388.HK)罗致全球最大独立"黑池"营运商Chi-X Global的科技总监梁松光,担任港交所的资讯技术科联席主管.

--金管局分析指出,香港非住宅物业市场已从2008年的全球金融危机复苏过来,按今年首8个月的增幅推算,全年交易总数或接近1997年32,750宗的高位.今年上半年增长势头强劲,除了反映需求因素外,亦暗示市场或存在过热风险.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.