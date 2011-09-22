《香港重要政经日程》--9月22日-9月28日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月22日(周四)
-- 公布8月份消费物价指数(CPI).
-- AEON(0900.HK)公布中期业绩.
-- 卓能集团(0131.HK)公布全年业绩.
-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.
-- 奕达(2662.HK)公布全年业绩.
-- 三林环球3938.HK公布全年业绩.
-- 汉传媒(0491.HK)公布全年业绩.
-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.
--10:30 丽新发展(0488.HK)股东特别大会.
--15:00 瀚智集团0516.HK周年股东大会.
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9月23日(周五)
-- 鸿国国际(1028.HK)首日挂牌.
-- 锦艺纺织(0565.HK)公布全年业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
*--10:30 金管局与IMF就IMF全球金融稳定报告举行简介会.
--14:15 港交所(0388.HK)与中国人民大学合办中国宏观经济论坛.
--14:30 天溢果业(0756.HK)全年业绩记者会.
--16:30 光汇石油(0933.HK)全年业绩记者会.
--16:30 中国绿色食品(0904.HK)周年股东大会.
9月26日(周一)
-- 天福(6868.HK)首日挂牌.
-- 天福(6868.HK)公布中期业绩.
-- 中国金融国际(0721.HK)公布全年业绩.
-- 中国高精密(0591.HK)公布全年业绩.
-- 鸿国国际(1028.HK)公布中期业绩.
-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)特别股东大会.
--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.
--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 汇丰中国翔龙基金(0820.HK)股东大会.
9月27日(周二)
-- 公布8月份出口及进口数据.
-- IATA第四届航空与环境会议.
-- 小南国1147.HK公布中期业绩.
-- 新世界百货(0825.HK)公布全年业绩.
--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 新疆金风科技(2208.HK)在中国举行股东特别大会.
--12:00 景福集团(0280.HK)周年股东大会.
--15:30 闽信集团(0222.HK)股东特别大会.
*9月28日(周三)
-- 动感集团(1096.HK)首日挂牌.
-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.
-- 中国天化工(0362.HK)公布全年业绩.
-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业.
-- 圣马丁国际(0482.HK)公布全年业绩.
--10:00 裕元(0551.HK)特别股东大会.
--10:30 华润微电子0597.HK股东特别大会.
--10:30 奥玛仕控股(0959.HK)周年股东大会.
--11:00 亚洲煤业(0835.HK)周年股东大会.
--16:30 中福控股(0922.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。