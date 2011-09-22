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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:29 BJT

《香港重要政经日程》--9月22日-9月28日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月22日(周四)

-- 公布8月份消费物价指数(CPI).

-- AEON(0900.HK)公布中期业绩.

-- 卓能集团(0131.HK)公布全年业绩.

-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.

-- 奕达(2662.HK)公布全年业绩.

-- 三林环球3938.HK公布全年业绩.

-- 汉传媒(0491.HK)公布全年业绩.

-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.

--10:30 丽新发展(0488.HK)股东特别大会.

--15:00 瀚智集团0516.HK周年股东大会.

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9月23日(周五)

-- 鸿国国际(1028.HK)首日挂牌.

-- 锦艺纺织(0565.HK)公布全年业绩.

-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.

*--10:30 金管局与IMF就IMF全球金融稳定报告举行简介会.

--14:15 港交所(0388.HK)与中国人民大学合办中国宏观经济论坛.

--14:30 天溢果业(0756.HK)全年业绩记者会.

--16:30 光汇石油(0933.HK)全年业绩记者会.

--16:30 中国绿色食品(0904.HK)周年股东大会.

9月26日(周一)

-- 天福(6868.HK)首日挂牌.

-- 天福(6868.HK)公布中期业绩.

-- 中国金融国际(0721.HK)公布全年业绩.

-- 中国高精密(0591.HK)公布全年业绩.

-- 鸿国国际(1028.HK)公布中期业绩.

-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.

--09:00 中国保绿资产(0397.HK)特别股东大会.

--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.

--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 汇丰中国翔龙基金(0820.HK)股东大会.

9月27日(周二)

-- 公布8月份出口及进口数据.

-- IATA第四届航空与环境会议.

-- 小南国1147.HK公布中期业绩.

-- 新世界百货(0825.HK)公布全年业绩.

--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:30 新疆金风科技(2208.HK)在中国举行股东特别大会.

--12:00 景福集团(0280.HK)周年股东大会.

--15:30 闽信集团(0222.HK)股东特别大会.

*9月28日(周三)

-- 动感集团(1096.HK)首日挂牌.

-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.

-- 中国天化工(0362.HK)公布全年业绩.

-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业.

-- 圣马丁国际(0482.HK)公布全年业绩.

--10:00 裕元(0551.HK)特别股东大会.

--10:30 华润微电子0597.HK股东特别大会.

--10:30 奥玛仕控股(0959.HK)周年股东大会.

--11:00 亚洲煤业(0835.HK)周年股东大会.

--16:30 中福控股(0922.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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