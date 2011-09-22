《香港报摘》--其他报纸重要消息9月22日

* 明报:

--据悉,原定明年初退休的东亚银行(0023.HK)主席兼行政总裁李国宝,确认继续留任,并已跟董事局达成续约协议.李国宝承认董事局继续聘请他做行政总裁.消息人士指出,李国宝今次任期为两年.

--里昂证券地产研究部主管王艳称,预期香港明年住宅价格将下跌5%,其中普通住宅价格跌幅将超过豪宅;至于中区写字楼租金升幅将明显放缓,由过往20-30%降至5%.

* 星岛日报:

--据联交所披露权益资料显示,李嘉诚在本周一增持和黄0013.HK50万股股份,平均每股63.946港元,持股量升至52.41%;同日亦按每股96.589港元增持了长实(0001.HK)90万股股份,持股量升至42.8%.

* 苹果日报:

--服装零售商--堡狮龙国际(Bossini)(0592.HK)截至6月底止全年净利按年升43.8%至1.3亿港元,该公司计划今年开设294间分店,主要集中在中国市场.

* 东方日报:

--花旗香港调查显示,若楼价维持在现时水平,接近三分之二的受访者预期未来10年买楼无望;而预期未来两年住宅楼价会下跌的受访者,比例增加至35%.

* 文汇报:

--永亨银行0302.HK宣布调升拆息按揭(HIBOR)利率至H加2-2.5厘,最优惠利率按揭(P)亦上调至P减2.5-2.75厘.

--绿城中国(3900.HK)首席财务官冯征表示,公司没有接触中国银监会,并否认被银监会调查,此外亦没有听闻与公司合作的金融机构受到银监会调查.

* 大公报:

--据外国媒体报导,长和系主席李嘉诚透过其控制的私人投资基金Horizons Ventures,投资550万美元(约4,290万港元)于一家以色列的创业视频软件开发公司Magisto.

--新世界发展(0017.HK)称,其执行董事梁仲豪确认巨龙船务的清盘,对公司的业务及财务状况无不利影响.梁仲豪确认自2010年8月5日起为巨龙董事.

--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)表示,已收到中国证监会批复,准许该公司非公开发行不超过10亿股A股股份.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.