〔港报社评〕资金流动收缩,冲击全球市场--经济日报9月22日

美国联储局昨晚再商救市,拟增市场资金及用沽短债买长债方法,压低长债利率,意图推动借贷、刺激经济.但现实是,市场并非资金不足,而是全球资金流动速度愈来愈慢,甚至可能停滞,冲击金融体制及经济.美国联储局拟再出招救市,英伦银行亦有意再量宽,表面上央行可藉增加货币供应,激活银行拆借,推动经济,但此如意算盘已难以打响,因环球金融市场不只是货币供应不足问题,而是更为严峻的资金流动速度转慢以至停滞问题,若处理不当可以掀起新一轮金融风暴.

现象一,市场传出中国银行暂停与数家欧资银行进行外汇远期及掉期交易,德国西门子集团又提走法国一家银行之存款.前者中国银行没有承认,後者西门子则否认,但各界对欧洲银行的疑虑,令银行与银行之间缺乏互信,企业对银行的信心亦不断减弱,此将令银行及企业死抱自有资金,不肯拆借或存入问题银行,势将加剧信贷紧缩问题.现象二,最近不单亚洲股市大跌,亚洲货币汇价亦出现明显下挫,如南韩圜及马币已跌至今年新低,印尼盾本月至今累跌5%,此因对冲基金、欧洲银行、投资者以至西方大型企业纷纷出售资产,班资回朝,拯救本身资金不足之问题.欧洲资金紧缩问题已扩散及打击新兴市场,可能导致一损俱损.假如"班资"只是一时的信心问题,属短期现象,那一俟各国央行出手,信心恢复之後,相信资金可重新释放,情况可望纾缓.但假使欧债、欧洲银行问题迟迟不能解决,令资金流动性变为长期问题,则危险性相当高,足以威胁未来全球金融及经济.

其一,由于资金流动速度愈来愈慢,愈来愈紧缩,银行、企业、投资者四处"扑水",沽售资产,将重挫全球金融市场.其二,在资金流动停滞下,银行及企业只愿持有现金,不肯拆借,遑论加大信贷、投资,将连累环球经济活动.届时,各国央行即使向市场不断增加流动性,亦无补于事.资金流动减慢问题正恶化,美欧央行若无法提振各界对银行的信心、纾缓信贷紧缩,那再多的量宽注资行动,也无法挽救全球金融及经济于濒危之中.