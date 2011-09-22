〔港报社评〕助民置业推新居屋宜不愠不火--星岛日报9月22日

港府出招,结合外围因素,成功令楼市降温.不过楼价之高,仍然超过很多市民的负担能力.在庞大的民意压力下,港府重新推行类似居屋的计画,势在必行,关键在于如何走好钢线,在解决部分市民置业困难之余,又避免楼市硬着陆,令目标变成欲速不达.花旗银行委托香港大学社会科学研究中心,上月调查了逾千市民意见.在拥有物业的被访者中,接近80%是透过自己或夫妇俩储蓄来支付首期,但是在没有置业者中,认为可以单靠自己储蓄来"上车"置业者,由去年接近50%急降到今年只有三分一.

现时港府酝酿出炉的方案,包括重新推出面貌与以往略有不同的居屋计画,协助中产的"置安心"计画,则由"先租後买"的形式,改为"可租可买".这种安排,恢复了居屋、夹屋的两层资助置业机制,另加上先租三年助储首期买私楼的新选择.

构思中的新安排改善以往居屋计画的缺点,并且向市民提供较多选择,令现时极吃力仍难跨进首期置业门槛的众多中下层市民,置业安居之梦不致遥不可及.任何愿望和构思良好的政策,都必须配合客观环境推行.港府现时面对难测的市场形势,一方面楼价高企,需求持续,与此同时,港府逐步打击短期炒卖,消除了哄抬楼价的一大动力,有分析员甚至预言楼市已经见顶.

部分"无壳蜗牛"希望购置公帑资助的新居屋,港府如果推出数量太少,杯水车薪,他们未必满意.如果推出太多,又恐会产生负面冲击.预计港府初步推出的数量会趋于谨慎,至于会否导致市场大幅波动,就视乎港府能否做好公众期望管理.