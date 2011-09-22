〔港报社评〕助民置业推新居屋宜不愠不火--星岛日报9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
港府出招,结合外围因素,成功令楼市降温.不过楼价之高,仍然超过很多市民的负担能力.在庞大的民意压力下,港府重新推行类似居屋的计画,势在必行,关键在于如何走好钢线,在解决部分市民置业困难之余,又避免楼市硬着陆,令目标变成欲速不达.花旗银行委托香港大学社会科学研究中心,上月调查了逾千市民意见.在拥有物业的被访者中,接近80%是透过自己或夫妇俩储蓄来支付首期,但是在没有置业者中,认为可以单靠自己储蓄来"上车"置业者,由去年接近50%急降到今年只有三分一.
现时港府酝酿出炉的方案,包括重新推出面貌与以往略有不同的居屋计画,协助中产的"置安心"计画,则由"先租後买"的形式,改为"可租可买".这种安排,恢复了居屋、夹屋的两层资助置业机制,另加上先租三年助储首期买私楼的新选择.
构思中的新安排改善以往居屋计画的缺点,并且向市民提供较多选择,令现时极吃力仍难跨进首期置业门槛的众多中下层市民,置业安居之梦不致遥不可及.任何愿望和构思良好的政策,都必须配合客观环境推行.港府现时面对难测的市场形势,一方面楼价高企,需求持续,与此同时,港府逐步打击短期炒卖,消除了哄抬楼价的一大动力,有分析员甚至预言楼市已经见顶.
部分"无壳蜗牛"希望购置公帑资助的新居屋,港府如果推出数量太少,杯水车薪,他们未必满意.如果推出太多,又恐会产生负面冲击.预计港府初步推出的数量会趋于谨慎,至于会否导致市场大幅波动,就视乎港府能否做好公众期望管理.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。