〔港报社评〕亚视由"影子老板"控制?广管局须彻查所谓消息人士--明报9月22日

立法会资讯科技及广播事务委员会特别会议虽云已经开会,讨论亚视误报江泽民死讯和怀疑有偿新闻事件,不过事态终究如何,并未澄清,反而揭出更多不解之谜,特别是亚视主要投资者王征,在误报死讯的角色、亚视决策和日常管理运作等,究竟起着什麽作用,是待揭之谜.广管局务必彻查亚视管理真实情况,以确保控制亚视的持牌人,并无违反"广播条例"的规定.

在会议上,就江泽民死讯消息来源, 原任亚视新闻及公共事务高级副总裁梁家荣以"你用支枪指住我个头,我都唔会讲"来保护消息人士,藉此宣示恪守新闻工作者绝不披露消息来源的原则.当日,立法会议员提问时,檩于这个原则之不可侵犯,都不敢碰触.

吁请梁家荣和曾经与"消息人士"接触的梁家荣下属,考虑一种情况.保护消息来源是新闻工作者的神圣原则,其核心精神,是捍卫新闻自由,但是若与你们接触的消息人士,乃影子老板代理人,代理人要求你们、命令你们播出江泽民死讯,则这名你们口中的消息人士,根本就是传令人,而非值得保护的消息人士.

广管局就王征在亚视的角色,已经表示会调查,不过,若调查以一般文件往来方式进行,相信无法找出真相,广管局必须要派员到亚视实地调查,包括查阅会议纪录等,才可望理出头绪.香港是法治社会,亚视是公共机构,使用公共资产大气电波,受法例规管,现在亚视管理被揭发众多不正常状况,广管局有责任确保亚视管理运作,符合法例规定和要求,不能让广播条例之于亚视,形同一纸虚文.