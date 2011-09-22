〔港报社评〕依法拘控暴徒遏止暴力歪风--文汇报9月22日

警方昨日采取行动,拘捕月初暴力冲击递补机制论坛的社民连立法会议员梁国雄等6男1女,其中6人被控以2项公众地方扰乱秩序罪,而梁国雄更被加控一项刑事毁坏罪.遏止暴力歪风,需要执法机关对违法者依法惩处.这次警方将涉案暴徒缉捕归案,彰显了执法部门打击暴力的决心.而梁国雄身为立法会议员,公然在社会参与和煽动暴力歪风,更应受到法律的制裁.警方必须继续追缉其他"V煞"暴徒,绝不容许违法者逍遥法外.当局并应研究制订"反面具"规例,防止暴力肆虐.

梁国雄身为立法会议员,知法犯法更是罪加一等.近年香港掀起一股暴力歪风,梁国雄、黄毓民、陈伟业等激进反对派正是始作俑者.梁国雄等人先是立法会上破坏会议秩序,动辄掷蕉、扫台,辱骂官员,继而在社会上发动暴力抗争,冲撞警方、挑釁警员以至瘫痪交通已成家常便饭,近日更变本加厉在大庭广众下袭击官员,其恶行不仅破坏社会秩序,而且更损害香港核心价值.梁国雄在昨日被提堂时更高呼"即使判监也不後悔",法庭必须依法惩处以儆效尤,不应因为其立法会议员的身份而网开一面.警方应继续追捕,并通过各种渠道将这些"V煞"暴徒缉捕归案,既是彰显法治精神,也是避免其他示威人士有样学样,以为戴上面具就可以躲避刑责.同时,香港可参考外国针对面具暴徒的法例,如美国的纽约州及英国均有"反面具"规例,禁止市民在公众场合佩戴面具或授权警方要求市民除下面具等,防范不法之徒破坏社会秩序,值得香港借镜.