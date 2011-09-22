〔港报财经评论〕A股技术反弹逆境中现曙光--香港经济日报9月22日

A股技术反弹逆境中现曙光/林瑞芬

欧债问题发生至今,港股被基金大户揿钱揿到阴乾不特止,更损害投资者信心,非一朝一夕能扭转此劣势.希腊争取到10月份以新债换旧债解决短期的债务问题,惟以目前希债如此惊人高息率,试问利息开支如何承担?纵希腊政府积极减少财政开支,都无法承沉重利息负担,故危机仍未过去.市场担心10月份可能出现环球大股灾,触发点可能来自希腊无法再以债抵债.

蟹民宜抱平常心等翻身.10月是否会出现环球大股灾,下月至知.面对港股淡势,散户可能心灰意冷,甚至加入造淡行列,然而,见证过瑞朗因央行的突然出手而人为扭势强势,反映在现时金融市场危机四伏,随时会迫到政府采取非常规应变措施,由此掀起波澜,随时令投资者被杀个措手不及.宁愿选择观望不造淡,更想看清楚中资股的实力,守候机会低吸中资股.

IMF估中国增长仍胜全球.对欧、美债务缠身,相对中国经济发展仍有憧憬空间.据国际货币基金组织(IMF)20日发布”世界经济展望”最新评估,预测今年中国实际国内生产总值增速将达到9.5%,2012年增速降至9.0%.企业盈利最终会跟经济增长走的话,中国企业出乱子的机会率应该都低于欧、美企业,纵然一时挫败,复元的能力亦会较强.对今时的中资股失乐园,极大可能是他朝的寻乐园,保持一点期盼心理上较易捱过逆境.

热钱回流货币政策难放宽.据央行公布截至8月末,中国外汇占款总额达252,645.6亿元人民币,环比涨幅超过70%.简言之,外汇占款是央行收购外汇资产而相应投放的本国货币,外汇占款的增多,表示将直接增加基础货币供量,并通过货币乘数效应,使流通中的人民币迅速增多,8月份数据显示外资又重新流入中国.外汇占款在连续两个月增速放缓之後再度攀至高位,凸显出当前全球跨境资金流动的复杂性和不确定性,尤其欧债危机未过,在憧憬人民币仍有升值空间,而中国尚有能力(无论是财政及货币供应)应对全球经济再次下滑的冲击时,资金只有流向安全地方.

----------------------------------------------------------------------

内房股PB平过2008年股灾/余少文

中国内地股市昨日大反弹,可惜中资股好似跌入沼泽,一沉不起.而一直强于国企指数的红筹指数也岌岌可危.惟跟2008年股灾相比,内房股今日市帐率(PB)已经平过当年股灾,可惜行业前景不明朗,红筹指数能否摆脱困境,还看中国移动(0941.HK).

中央货币政策依然是後市关注所在,刚公布的8月外汇占款反弹至3,769亿元人民币,较7月上升72%,是今年第三高.如扣除贸易顺差和外商直接投资(FDI)後,8月或有2,100亿元人民币热钱流入中国内地,较7月约350亿元人民币流出,出现明显反弹,又会令人民银行会否放松或维持现有货币政策出现变数.

过去两年盈利显着上升.大市处于低位,公路和内银H股料继续高息,基建和电力H股的PB继续低过2008年股灾.以红筹股作分析,约有20%股份PB平过2008年10月27日股灾当日,又以内房股最多.相信是内房股过去两年盈利显着上升,提高每股NAV外,近期股价却插水,加上部分内房股以人民币计算,今日人民币较2008年升值因素下,令内房股PB平过2008年股灾.不过,买股看前景,2008年股灾後,中国内地放水令楼市炽热,造就内房股股价後期大升.但内房股目前面对楼价下跌、政策打压等不利因素,虽然内房股价值似乎平过2008年,但所处的经营环境不同.待楼市不利因素完全浮现出来後才出手未迟.

中移动可继续看好.幸好在上述PB平过2008年股灾的股份中,出现中移动的名字,昨日市帐率2.15倍,低于当日的2.33倍.中移动手持现金达3,300亿元人民币,即使扣除长期负债,净现金也有3,000亿元人民币.中移动尽管变成公用股而缺乏高增长,但维持4厘股息,加上回归A股概念下,料仍有上升空间.乐观而言,或是红筹指数摆脱目前困局的关键股份,可继续看好.另外,中国国务院昨日公布修改资源税,由现有资源税从量定额计徵基础上增加从价定率的计徵办法,调整原油、天然气等资产税税率.但当中没有详细内容及税率的变化,惟落实全国推行包括原油在内的部分资源产品从价定率办法,对石油股会带来一定影响.(010)