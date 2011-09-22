〔港报财经评论〕避险情绪左右美汇--信报9月22日

避险情绪左右美汇/苏子

未知悉美国联储局在议息後会否推出新一轮救市措施;不过,市场目前已有一个共识,便是会後声明内容若全无新意,未能为市场带来喜讯的话,那环球股市便无运行了,至于美元在避险情绪仍然居高不下的情况下,将会受到避险资金追捧而再次转强,一众非美元货币(日圆除外)将会遭到严峻的抛售压力,当中欧罗汇价预料在没完没了的欧债危机困扰下,将会表现较差,兑美元料再下试1.35心理关口.

美元兑日圆自上月8日返回78关口以下波动後,便在76-78间横行上落,全无方向可言.而目前美元兑日圆的20天保历加通道亦像汇价般呈现横行上落的局面,目前通道的顶部阻力及底部支持分别处于77.58及76.25.昨天亚洲市美元兑日圆曾低见76.09,略为跌破通道的底部支持.自本周初开始,美元兑日圆的20天保历加通道的底部支持线开始呈现轻微下跌的情况,故担心稍後一旦美元兑日圆明显跌破通道底部支持收市,随後或会沿着已经轻微下跌的底部支持线往下寻底,即跌破8月19日的75.93底位,再创历史新低.

目前避险资金似乎并不担心日本央行会再度入市干预日圆的强势.昨天美元兑日圆所造的低位,其实已十分接近75.93的历史低位了;然而,汇价已经如此接近历史低位,但却未见有平仓买盘涌现,从而带动汇价返回77关口以上,这反映市场倾向相信日本央行作出干预的可能性并不高.如稍後美元兑日圆再创历史低位後仍未见有日本央行干预的踪影,料美元兑日圆将会下试75心理关口.

美元兑瑞郎近日走势明显转强,昨天欧洲市已经上破上周初的0.8925高位,暂时最高曾见0.8966,直迫0.90心理关口.留意美元兑瑞郎在上周初触及0.8925高位後,曾回落至0.8646低位,此低位仍高于汇价在本月6日当瑞士央行突然宣布不容许欧罗兑瑞郎低于1.20关口後所造的0.8626高位.故投资者目前可视本月6日所造的0.8626高位为汇价的重要好淡判别位,只要美元兑瑞郎没有返回0.8626水平以下波动及收市,料整体走势可以继续看高一线,当突破0.90心理关口後,将会挑战今年4月1日所造的0.9340高位及2月11日的0.9775高位.不过,若然稍後美元兑瑞郎一直乏力穿越0.90心理关口收市,并且更再次转弱及返回本月6日的0.8626高位以下波动的话,那便要小心市场大户将再次视瑞郎为避险货币,并已采取趁低买入的策略,目的是要测试瑞士央行是否有决心维持欧罗兑瑞郎在1.20关口以上.

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欧盟正逐步促使希腊与意大利尽快落实紧缩开支措施,以利稍後各成员国通过欧罗稳定基金方案,作为有形之手为延後欧债危机爆破努力有成,但在美国联邦储备局两天会议可能推出的刺激经济措施前,恒指维持在18,700-19,000点水平上落,美国联储主席贝南奇可能推出的扭曲操作压低长期利率及减低银行过剩资金的利率,效果成疑,但後市表现及反应难测下,大户在这段日子依然可上下其手,令投资信心不足下,散户好淡皆杀,特别是近期造好者在18,200/18,500点有大量牛证,同样早前不少投资银行为大户以至公司股东提供"对冲"衍生工具,甚至有不少另类Accumulators,成就近期大市以至个别股份出现大上大落的波幅.

面对愈来愈多大户藉沽空图利,漠视不少公司大股东增持及回购股份,从新股纷纷打退堂鼓延迟招股,反映市场气氛着实不好,昨天中国A股反弹,一度令低开後的恒指反弹,收复失地,但欧洲开市时段再炒落,留意大户在第三季度季结前会否制造一次洗仓後才进行粉饰橱窗.中国政策有保有压.中国部分板块持续受政策变化左右,内房股未能迎接传统金九银十的传统旺季,市场关注一次较明显的减价潮将在年底前出现,以应付资金压力,亦是这行业经历一年半的收紧银根及政策打压下的热炽冷却下来,昨天再有基金经理高调唱淡及沽空内银内房股,符合目前沽空造淡赚钱易的趋势.

早前提及中国收费公路有减价压力,作为中央抑压通胀及提升使用者资金压力,虽然有大行指出江苏政府只对连接上海的一级公路调低收费,而非高速公路,亦不相信将在全国省份进行.中国传出年底有望恢复核电项目审批,并在2015年发电量增加至4,000万千瓦为目标,刺激电机设备股有不同升幅,除了以洽购核原材料的中核(2302.HK)急升18.6％,但哈动(1133.HK)不升反跌,与其火电业务比重较大有关.

值得一提的是,长城汽车(2333.HK)A股以下限每股13元人民币发行3.04亿股集资,却带动H股逆市升1.16％,相对其他汽车股均见均销情放缓多有沽压;早前亦曾发A股的比亚迪(1211.HK)亦逆市升0.1％,但由于其早前公布业绩缩减89％,令作为其A股的保荐人可能受罚.从大摩亦发表一份有欧洲盈利收益风险的名单,针对俄罗斯、香港与台湾等地,香港有和黄0013.HK、广船(0317.HK)、俄铝(0486.HK)及思捷(0330.HK),以思捷跌势未休再跌10.9％,看来淡势有余未尽,会否为後市制造挟淡仓,还要看好友的能耐.