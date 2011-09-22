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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:35 BJT

〔香港股市〕开盘挫跌近3%,数家中国大型股领跌

路透香港9月22日电---香港股市周四开低,数家中国大型股领跌,拖累恒生指数.HSI挫跌至2009年7月以来最低水准.

恒生指数开低2.8%,报18,296.8点,跌破上交易日低位18,627点.恒生国企指数.HSCE开盘下挫3.37%,报9,491.77点,为2009年5月以来最低.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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