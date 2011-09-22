〔香港金融〕金管局暂时未见到大量资金流入或流出香港市场--总裁

路透香港9月22日电---香港金管局总裁陈德霖周四称,暂时未见到大量资金流入或流出香港市场.

他对记者表示,香港的房地产市场在7月和8月已经有所降温,但短期来看通胀的基调仍有上调压力.

他并指出,美国第二轮量化宽松政策推出之後,美国和其他各地股市的表现有所好转,但今年又开始出现反复,预计市场波动会持续.

"由于美国房屋市场仍然疲弱,而且美国的家庭负债比率高企,因此新一轮措施对经济刺激作用仍然是未知之数."他称.

对于评级机构降低一些国家和银行的评级,陈德霖认为,这是正常的市场运作,评级机构时常会做出这样的调整.(完)