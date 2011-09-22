〔香港金融〕金管局暂时未见到大量资金流入或流出香港市场--总裁

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透香港9月22日电---香港金管局总裁陈德霖周四称,暂时未见到大量资金流入或流出香港市场.
他对记者表示,香港的房地产市场在7月和8月已经有所降温,但短期来看通胀的基调仍有上调压力.
他并指出,美国第二轮量化宽松政策推出之後,美国和其他各地股市的表现有所好转,但今年又开始出现反复,预计市场波动会持续.
"由于美国房屋市场仍然疲弱,而且美国的家庭负债比率高企,因此新一轮措施对经济刺激作用仍然是未知之数."他称.
对于评级机构降低一些国家和银行的评级,陈德霖认为,这是正常的市场运作,评级机构时常会做出这样的调整.(完)
--记者 陈敏/雷美珍; 审校 张喜良
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。