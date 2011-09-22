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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 10:00 BJT

〔香港热股〕绿城中国早盘跌逾7%至两年来低位,受银监会查信托项目影响

路透香港9月22日电---中国民营房地产开发产--绿城中国(3900.HK)股价周四下跌逾两年低位,盘中跌幅扩大至逾7%.

本地时间9:58,该股报4.95港元,下跌7.65%.

此前路透援引消息人士报导称,银监会与近日下文,要求信托公司要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.[ID:nCN1979559]

--发稿 毕晓雯; 审校 黄凯

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