〔香港金融〕金管局称暂未见大量资金流入或流出香港,料市场波动持续(更新版)

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* 暂未见大量资金流入或流出香港

* 预计市场波动会持续

* 楼市有所降温,短期看香港通胀仍有上调压力

* 预期本地各类存款和贷款利率将持续上升

路透香港9月22日电---香港金管局总裁陈德霖周四称,在当前的市场波动中,暂时未见到大量资金流入或流出香港市场.

他对记者表示,美国第二轮量化宽松政策推出之後,美国和其他各地股市的表现有所好转,但今年又开始出现反复,预计市场波动会持续.

"由于美国房屋市场仍然疲弱,而且美国的家庭负债比率高企,因此新一轮措施对经济刺激作用仍然是未知之数."他称.

美联储周三召开政策会议,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

陈德霖并指出,香港银行同业拆息处低水平,而短息接近零,所以美国联储局的新措施,不会对香港拆息构成实质影响.基于银行本身资金供求关系变化,预期本地各类存款和贷款的利率将持续上升.

而对于香港炙热的房地产市场,陈德霖表示,香港楼市在7月和8月已经有所降温,但短期来看通胀的基调仍有上调压力.

"香港目前面对非比寻常的宏观金融环境,要继续防范房地产市场回复炽热,在有需要时推出进一步措施以保持银行体系稳定性."他称.

近几个月来,底价卖地、银行多次加银行同业拆息(H)按揭利率、环球金融大幅波动等不利消息打击,均拖累香港楼市吹淡风.

此外,对于评级机构降低一些国家和银行的评级,陈德霖认为,这是正常的市场运作,评级机构时常会做出这样的调整.(完)