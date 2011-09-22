〔香港金融〕金管局称暂未见大量资金流入或流出香港,料市场波动持续(更新版)

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(新增更多细节及背景)
* 暂未见大量资金流入或流出香港
* 预计市场波动会持续
* 楼市有所降温,短期看香港通胀仍有上调压力
* 预期本地各类存款和贷款利率将持续上升
路透香港9月22日电---香港金管局总裁陈德霖周四称,在当前的市场波动中,暂时未见到大量资金流入或流出香港市场.
他对记者表示,美国第二轮量化宽松政策推出之後,美国和其他各地股市的表现有所好转,但今年又开始出现反复,预计市场波动会持续.
"由于美国房屋市场仍然疲弱,而且美国的家庭负债比率高企,因此新一轮措施对经济刺激作用仍然是未知之数."他称.
美联储周三召开政策会议,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.
陈德霖并指出,香港银行同业拆息处低水平,而短息接近零,所以美国联储局的新措施,不会对香港拆息构成实质影响.基于银行本身资金供求关系变化,预期本地各类存款和贷款的利率将持续上升.
而对于香港炙热的房地产市场,陈德霖表示,香港楼市在7月和8月已经有所降温,但短期来看通胀的基调仍有上调压力.
"香港目前面对非比寻常的宏观金融环境,要继续防范房地产市场回复炽热,在有需要时推出进一步措施以保持银行体系稳定性."他称.
近几个月来,底价卖地、银行多次加银行同业拆息(H)按揭利率、环球金融大幅波动等不利消息打击,均拖累香港楼市吹淡风.
此外,对于评级机构降低一些国家和银行的评级,陈德霖认为,这是正常的市场运作,评级机构时常会做出这样的调整.(完)
--记者 陈敏/雷美珍; 审校 张喜良
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
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