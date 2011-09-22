〔香港热股〕绿城中国收挫16%,公司称未收到银监会相关文件(更新版2)

(新增公司公告及收盘价)

* 绿城股价收挫16%,其他中资房地产股亦大跌

* 此前路透报导,银监会要求信托公司上报与绿城集团有关的项目

* 绿城回应称公司财务状况正常,未收到银监会官方文件

路透香港9月22日电---中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)周四收挫16%,至逾两年的低位,其他多家中资房地产股亦跟风下挫.稍早路透报导银监会要求信托公司上报与绿城集团及关联企业的房地产信托业务情况.

分析师认为,中资房地产股的下挫,与银监会查绿城集团信托项目的消息有关.目前许多房地产开发商是通过信托融资的,市场担心监管层将进一步加强对这类信托业务的监管,对中国房地产市场的调控更趋收紧.

绿城集团旗下的绿城中国收盘报4.49港元,大挫16.23%;世茂房地产(0813.HK)下跌11.47%,报6.02港元;中国海外(0688.HK)报10.94港元,跌6.66%.大盘恒生指数.HSI则收跌4.85%.

绿城中国首席财务官冯征周四对路透回应称,公司财务状况一切正常,目前没有收到银监会的文件.

"在房地产宏观调控的大背景下,公司的销售是受到一定影响,资金紧张是真的,但绝不会出现资金链断裂",他表示.

根据绿城中国的中期报告,其截至6月底公司的净资本负债率为163.2%,较去年底上升31.2个百分点.

该公司随後在港交所发布声明称,未收到来自中国银监会调查信托业务的官方通知,且这类调查并非针对绿城集团.

三星证券亚洲公司房地产研究主管李伟烈表示,市场担心中国监管层会进一步收紧对房地产市场的调控.

"政府将更严格地监管这类信托贷款,意味着流动性更趋紧张",他说. (完)