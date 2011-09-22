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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 11:25 BJT

〔香港股市〕恒生指数跌幅扩大至逾4%

路透香港9月22日电---香港股市周四扩大跌幅,受中国地产股拖累.中国海外发展(0688.HK)跌至两年半低位,跌幅居前.

0312GMT,恒生指数.HSI跌4.14%,报18,040.30点.恒生国企指数.HSCE下挫近5%至2009年5月来低位.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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