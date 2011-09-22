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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 12:17 BJT

〔全球投资〕私募股权投资公司认为未来6-9个月亚太投资机会增加

路透香港9月22日电---全球股权投资企业认为,亚太地区未来6-9个月的投资机会增加,因为全球市场动荡和信贷紧张,促使企业寻找替代融资渠道.

虽然竞争加剧带来挑战,但包括CVC Capital Partners[CVC.UL],凯雷[CYL.UL]和KKR & Co(KKR.N)在内的私募股权投资公司认为,印尼、中国和日本存在投资机会,特别是消费、地产和保健领域.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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